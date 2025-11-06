La Fiesta Nacional de la Trucha volvió a brillar en Junín de los Andes

Con espectáculos y torneos de pesca, la actividad se desarrolló con el compromiso de seguir promoviendo un turismo responsable y en armonía con el medio ambiente.

Durante tres jornadas llenas de emoción y pesca deportiva, Junín de los Andes volvió a ser epicentro de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, evento que marcó oficialmente el inicio de la temporada de pesca en la provincia del Neuquén. El público disfrutó de charlas a cargo de destacados especialistas como Marcelo Morales, Alejandro Del Valle, Rubén Martín y Álvaro Cortés.

Por la noche, el Centro Tradicionalista Huiliches fue escenario de una gran velada artística. Oscar Burgos, participante de la última edición de La Voz Argentina, abrió la noche de espectáculos, seguido por Las Voces del Lanín, Marité y Traful Berbel, y el esperado cierre a cargo de Los Tekis.

El torneo de pesca se realizó en el majestuoso Río Chimehuín, donde los participantes compitieron por capturar la mayor cantidad y calidad de truchas, bajo la consigna de su posterior devolución para preservar el entorno natural. Paralelamente, en la Casa de las Culturas se desarrollaron talleres de atado de moscas, tanto para infancias como para adultos.

Durante la última jornada, se realizaron nuevas charlas y el torneo de lanzamiento, culminando con la entrega de premios a los ganadores en el centro de la ciudad.

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, destacó el éxito de la convocatoria y el trabajo en conjunto que hizo posible la realización de esta edición. “Esta fiesta marca a las claras que Junín es la capital provincial de la pesca y fue una muestra de que cuando se trabaja en equipo entre lo público y lo privado salen cosas muy buenas. Fue fundamental el trabajo en conjunto entre los dos sectores”, señaló.

Además, remarcó la importancia del cuidado ambiental. «Es fundamental proteger nuestros recursos. Quiero aprovechar para recordar que está prohibido encender fuego en cualquier zona; es responsabilidad de todos ser responsables y respetuosos con la naturaleza», sostuvo.

La 36ª Fiesta Nacional de la Trucha dio inicio a una nueva temporada de pesca en Neuquén, con grandes expectativas y con el compromiso compartido de seguir promoviendo un turismo responsable y en armonía con el medio ambiente.

Los ganadores de los torneos

En el Torneo de Pesca el primer premio en mayor captura fue para Carlos García (Fly Cast – Damonte Fly Shop); mención especial para Pablo Castro, compañero de García. El primer puesto mayor puntaje modalidad embarcado categoría Fly Cast fue para David Quezada y Lucas Figueroa (Equipo Los Gomaris); en segundo puesto fue para Rolando Roa y Emiliano Escamilla.

El primer puesto mayor puntaje embarcado Spinning fue para Héctor Damián Herrera y Héctor René Herrera.

El primer puesto mayor puntaje embarcado, mixto para Rafael Melchiori y Emanuel Gerle; el segundo puesto para Alejandro Bengolea y María José Gutiérrez.

En cuanto a mayor puntaje Vadeo Fly Cast el primero puesto fue para Pablo Castro y Hernán Castro; mientras que el segundo puesto fue para Mario Hermosilla y Gastón Hernández.

En Vadeo Spinnung el primer puesto fue para Lautaro Guell y Nahum Guell; y el segundo puesto para Nicolás Flores y Roberto Pacheco. En Vadeo mixto el primer premio fue para Felipe Herrera y Felipe Giménez; y el segundo puesto para Gaspar Miranda y Guido Figueroa.

El premio Guía a la Mayor Captura fue para Oscar Zúñiga; el premio Guía al Mayor Puntaje fue para Matías Inalef.

En lo que respecta al torneo de lanzamiento, los ganadores fueron en modalidad shooting el primer puesto para Sebastian Cubau; primer puesto en modalidad Flote para Sebastián Cubau y modalidad precisión para Sabrina Casares.