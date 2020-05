La Liga de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de la ciudad de Neuquén le informó al gobernador que a partir del 10 de mayo retomrán sus actividades

Lo hicieron a través de un comunicado que le envíaron el 1 de mayo con motivo del día del trabajador

La Liga de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de la ciudad de Neuquén le enviaron un comunicado al gobernador informándole que a partir del 10 de mayo retomarán sus actividades

En medio de la crisis económica y sanitaria a causa del coronavirus, se suma a la agenda de imponderables del gobernador los reclamos continuos de los ciudadanos por retomar su actividad comercial.

Algunas actividades como la obra privada, comercios con delivery y profesiones «liberales» ya están trabajando. Muchos se quejan de que las restricciones generan pocas ventas, por ejemplo, para muchos locales debido a los costos de los deliverys o de los insumos en el caso de los odontólogos.

Para muchos, el aislamiento es una exageración y hasta un «abuso» mientras que otro sector se manifiesta a favor de las medidas y expresa su apoyo al gobierno y repudio a quienes no lo cumplen.

Neuquén, 01 de Mayo de 2020

Sr. Gobernador de la provincia de Neuquén y equipo de especialistas, Sr Intendente de la ciudad de Neuquén capital,

Les comunicamos que por razones de fuerza mayor y a partir del día 10 de mayo, los comerciantes, empresarios y trabajadores autónomos de Neuquén retomaremos nuestros trabajos y actividades con los cuidados sanitarios correspondientes, ya que necesitamos comer y alimentar nuestras familias.

NO PUEDE SER que por el temor del Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos Aires al pico de contagio en el conglomerado Capital-Conurbano Bonaerense, tengamos todo el resto del país inmovilizado.

Una provincia y una ciudad de Neuquén empobrecida traerá numerosas consecuencias directas a la salud y seguridad de los ciudadanos. No queremos que nos asalten a plena luz del día en nuestros domicilios ni que nos maten en la calle por un celular. No hay economía si no hay salud, pero tampoco habrá salud ni seguridad si no hay actividad que permita el desenvolvimiento de la economía.

Exigimos acceder a un sistema de salud apropiado en relación a todos los impuestos que venimos pagando. Basta de abultados sueldos en los cargos políticos más elevados y de organismos y administraciones llenas de puestos de trabajo injustificables! Aprendan por favor a escuchar!

El personal de la salud de primera línea (médicos y enfermeros) no necesita más aplausos. No son héroes que van a morir a la guerra! Ellos necesitan que el dinero que ustedes recaudan de nuestros impuestos vaya a para en su justa medida al sistema de salud. Neuquén tiene un hospital público donde muchas veces faltan insumos elementales.

Mucho se habla desde el Estado en estos días de evitar la saturación del sistema de salud y es así que se viene corriendo por detrás de la tasa de contagios para mantener la curva aplanada por medio de renovación tras renovación del aislamiento compulsivo.

La realidad es que nuestro sistema de salud está roto y tiene falencias hace muchos años. Y la culpa no es de los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos. La realidad es que los fondos públicos están, desde hace muchos años, pésimamente administrados. Eso termina haciendo más daño que el mismo virus. No subestimen al pueblo y por favor siempre recuerden que la historia revela que somos grandes luchadores por nuestros derechos. Basta de derroche de recursos públicos compensado con impuestos y tasas impagables. Administren como se debe!

EL 10 DE MAYO TODOS A TRABAJAR 🇦🇷💪🏿

Atentamente los honorables ciudadanos de Neuquén capital, y Pcia de Neuquén. Argentinos con todas las letras!