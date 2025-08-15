Cultura y espectáculos

La Mare llega a la Patagonia con su música y compromiso social

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La compositora y cantora española La Mare, reconocida por fusionar ritmos flamencos con folclore de distintas regiones de España, Latinoamérica y África, inicia una gira patagónica en agosto. Sus letras, cargadas de compromiso social, defienden la igualdad y los derechos LGTBI, y en varias de sus obras ha transformado mensajes patriarcales de canciones infantiles en propuestas inclusivas y feministas.

Radicada en Madrid desde 2017, año en que grabó su EP Juntas —premiado como mejor cantante emergente—, La Mare presentará su repertorio en distintas ciudades de la región: el 21/08 en Casatres (Neuquén), el 22/08 en la Casa de la Cultura de Fiske Menuco/General Roca, el 23 y 24/08 en Bariloche como parte del Mercado de Música Patagónico, el 28/08 en la Casa del Bicentenario de El Bolsón y el 30/08 en el Espacio Trama de San Martín de los Andes.

