La neuquina Nahiara Díaz inicia su sueño olímpico

La esquiadora de Caviahue integra la selección argentina y participará de la modalidad sprint desde el próximo lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se realizan en Italia.



La selección argentina inicia este viernes y hasta el próximo 22 de febrero su participación en la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se realizan en Italia. El combinado de nuestro país tendrá ocho atletas distribuidos en esquí alpino, esquí de fondo y luge, en lo que será la mayor presencia nacional desde Turín 2006, entre ellos la neuquina Nahiara Díaz.

Con 22 años, afrontará su segunda experiencia olímpica luego de haber sido la más joven de la delegación de Beijing 2022. Tendrá actividad tanto en pruebas individuales como por equipos, compitiendo en la clasificación individual de sprint, los 10 kilómetros en estilo libre y en el sprint por equipos femenino junto a Agustina Groetzner.

Todas las competencias de esquí de fondo se desarrollarán en Val di Fiemme, sede histórica de la disciplina, ubicada 830 metros sobre el nivel del mar. Allí dirá presente la deportista nacida en Caviahue, que integra el sistema provincial de Becas para el Mediano y Alto Rendimiento que la provincia instrumenta a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El próximo lunes 9 a las 5:15 (hora de Argentina), Nahiara se presentará en la clasificación de esquí de fondo sprint. Posteriormente, el jueves 12, será el turno en los 10 kilómetros libres desde las 9. La tercera y última presentación será el lunes 16 a partir de las 5:45 en la prueba de Sprint por equipo junto a Groetzner.

Su inclusión en el seleccionado nacional representa no solo un logro individual, sino también el fruto de un proceso sostenido de desarrollo y acompañamiento.

“Este es un objetivo que busqué y trabajé mucho junto a mi equipo. Me siento más preparada y haber tenido otras experiencias previas me sirvió mucho para seguir creciendo”, aseguró la joven deportista.

Y destacó que “representar a la provincia y al país es un orgullo enorme para mí. Me han acompañado mucho desde que empecé y por eso voy a dar lo mejor de mí para dejar a la provincia y el país en lo más alto”.

La neuquina que dio sus primeros pasos con las tablas en Caviahue, hizo su debut en un Juego Olímpico en el 2022, donde quedó en el puesto 83° en la especialidad Sprint y 96 en los 10 kilómetros clásicos.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, expresó que “contar con Nahiara entre los atletas que llevarán la bandera argentina al escenario olímpico es motivo de orgullo para toda la provincia”.

Además, agregó que “el sistema de becas no solo brinda respaldo financiero, sino que también acompaña integralmente a quienes representan a Neuquén y al país en instancias deportivas de primer nivel”.

En la presente edición en Italia participarán unos 3.500 atletas de 93 países en 16 disciplinas: esquí alpino; biatlón; bobsleigh; esquí de fondo; curling; patinaje artístico; esquí acrobático (freestyle); hockey sobre hielo; luge (trineo); combinada nórdica; patinaje de velocidad; patinaje de velocidad en pista corta (short track); skeleton; salto de esquí; snowboard y esquí de montaña.

Cronograma de competencia nacional

-Sábado 7

07:30 – Tiziano Gravier: esquí alpino (descenso).

-Domingo 8

07:30 – Nicole Begué: esquí alpino (descenso).

08:30 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (20k Skiathlon).

-Lunes 9

13 – Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 1).

14:35 – Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 2).

-Martes 10

05:15 – Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (clasificación sprint).

05:55 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (clasificación sprint).

06:30 – Nicole Begué: esquí alpino (combinada alpina, descenso).

10 – Francesca Baruzzi: esquí alpino (combinada alpina, slalom).

13 – Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 3).

14:34 – Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 4).

-Miércoles 11

07:30 – Tiziano Gravier: esquí alpino (Súper G).

-Jueves 12

07:30 – Francesca Baruzzi y Nicole Begué: esquí alpino (Super G).

09 – Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (10k libre).

-Viernes 13

07:45 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (10k libre).

-Sábado 14

06 – Tiziano Gravier: esquí alpino (slalom gigante).

-Domingo 15

06 – Francesca Baruzzi y Nicole Begué: esquí alpino (slalom gigante).

-Lunes 16

06 – Tiziano Gravier: esquí alpino (slalom).

-Miércoles 18

05:45 – Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (sprint por equipos femenino).

06 – Francesca Baruzzi: esquí alpino (slalom).

06:15 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (sprint por equipos masculino).

-Sábado 21

07 – Franco Dal Farra: esquí de fondo (50k, salida en masa).