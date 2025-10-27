La Neuquinidad tendrá voz propia en el Congreso Nacional

El gobernador destacó el acompañamiento a la propuesta de la Neuquinidad que permitirá sumar una senadora y una diputada para defender el modelo neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa agradeció el acompañamiento del electorado neuquino que permitió llevar dos representantes de la Neuquinidad al Congreso de la Nación. Julieta Corroza fue elegida senadora y Karina Maureira diputada nacional, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador hizo extensivo el agradecimiento “a todas las personas que han trabajado en la defensa de Neuquén incesantemente, en cada rincón de la provincia”.

“Mis primeras palabras de agradecimiento a esa lealtad y defensa siempre con la mirada puesta en Neuquén”, recalcó Figueroa que volvió a destacar a todo el equipo de trabajo tras los comicios.

Figueroa estuvo también acompañado en la conferencia de prensa por el candidato a senador, Juan Luis Ousset, el candidato a diputado nacional, Joaquín Perren, y el intendente Mariano Gaido.

“El ciudadano sabía claramente que lo que estaba eligiendo: qué país se quiere” y despegó los comicios de un plebiscito o evaluación sobre las gestión provincial o los gobiernos municipales sobre las que opinó: “gozan de muy buena imagen”.

“Logramos imponer una mirada desde Neuquén”, remarcó Figueroa.

“Nosotros creemos que es muy importante la elección que hemos realizado. Hemos ganado en casi toda la provincia, esto es gracias al trabajo de muchos militantes, muchos intendentes y no intendentes, y el militante de base que participó en distintos lugares para poder difundir nuestra propuesta”, señaló.

El gobernador destacó el fuerte acompañamiento que La Neuquinidad recibió en el interior donde “existe un vínculo más estrecho por la cantidad de habitantes y por la manera en la cual uno vive cotidianamente”.

El mandatario felicitó a la senadora electa Nadia Márquez y reconoció que “el gobierno nacional ha hecho una muy buena elección en todos los lugares, y nosotros también estamos muy conformes con el trabajo que se ha desarrollado en Neuquén”.

“En cada barrio de las ciudades, en cada paraje, en cada pueblo, porque la mirada siempre la ponemos en Neuquén y la vamos a seguir poniendo de esta manera. Siempre he dicho, mi horizonte es Neuquén y voy a seguir trabajando para Neuquén”, agregó Figueroa.

El máximo referente de la Neuquinidad adelantó cambios en su gabinete que sumará el trabajo de los candidatos -con una especial mención a Joaquín Perrén- quienes “van a integrar también a partir de ahora nuestros equipos de trabajo del gobierno provincial”, puntualizó.

“Son personas que han defendido muy bien Neuquén, nosotros los queremos incorporar al equipo de trabajo, siempre y cuando ellos lo deseen para poder acompañarnos en el fortalecimiento y en la construcción que queremos desde Neuquén”, aseguró.

“Lo que hemos logrado los neuquinos no lo vamos a ceder, vamos a continuar defendiendo y por supuesto que vamos a militar cada milímetro de esta provincia para que esta provincia siga siendo cuidada por neuquinos”, completó.