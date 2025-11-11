La Orquesta Escuela de Los Andes brilló en el 1° Encuentro Interprovincial de Orquestas Juveniles de la Cordillera

Este fin de semana, la Orquesta Escuela de Los Andes representó a nuestra ciudad en el Primer Encuentro Interprovincial de Orquestas Juveniles de la Cordillera, realizado en El Bolsón, donde más de un centenar de adolescentes músicos de Neuquén, Río Negro y Chubut compartieron tres jornadas de música, integración y aprendizaje colectivo.

Además de la delegación de San Martín, participaron la Orquesta Infanto Juvenil Ayun Hueney (Río Negro), la Orquesta Escuela Entre Montañas (Chubut) y la Orquesta Sinfónica Clave (Chubut).

El encuentro comenzó el viernes con actividades de integración y ensayos por instrumentos, donde los y las jóvenes fueron preparando las obras que interpretarían en conjunto. El sábado, desde temprano, los ensayos generales dieron paso al gran concierto vespertino en el Auditorio Ford de la Escuela N° 271 de El Bolsón, que se vio colmado por un público entusiasta.

Cada orquesta propuso una obra para el repertorio común, y cada director o directora tuvo la oportunidad de dirigir una de ellas, lo que permitió a los jóvenes músicos vivir la experiencia de ser guiados por diferentes estilos de dirección.

El cierre fue vibrante y participativo: el público se sumó a la Samba Brasilera “Madalenha”, con percusión por señas que unió a intérpretes y espectadores en un mismo pulso colectivo.“Fue un verdadero encuentro. Creo que las cuatro orquestas participantes se reconocieron en sus pares y pudieron disfrutar de la música que cada una llevó para compartir. Somos orquestas hermanas, creciendo en la cordillera, armando la historia de estas experiencias musicales colectivas con jóvenes de estas tres provincias patagónicas. Ojalá este encuentro sea el primero de muchos de aquí en adelante”, expresó Mariela Lobato, directora de la Orquesta Escuela de los Andes.La participación de la Orquesta Escuela de Los Andes fue posible gracias al acompañamiento de la Asociación de Familiares y Amigos de la Orquesta Escuela de los Andes y al apoyo del IJAN, mediante un subsidio que facilitó el viaje del grupo y que fue gestionado por la Comisión de Educación del Concejo Deliberante.

Con la emoción del encuentro todavía presente, se confirmó una excelente noticia: el próximo año, San Martín de los Andes será sede del 2° Encuentro Interprovincial de Orquestas Juveniles de la Cordillera, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre proyectos orquestales de la Patagonia.