La planta de pellets de biomasa en Junín de los Andes entra en su etapa decisiva

Con financiamiento de GyP y una inversión superior a los 3 millones de dólares, Corfone avanza en la puesta en marcha de la planta que producirá energía sustentable y ampliará las alternativas de calefacción en la provincia.



La provincia del Neuquén consolida su estrategia de diversificación energética con avances concretos en la instalación de la planta de producción de pellets de biomasa que Corfone S.A. desarrolla en Junín de los Andes. El proyecto, financiado por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), atraviesa una etapa clave tanto en la obra civil como en la logística internacional del equipamiento, acercándose a su puesta en funcionamiento.

La futura planta permitirá producir unas seis mil toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico elaborado a partir del descarte de la producción forestal —cantoneras, aserrín y viruta—, destinado a hogares e instituciones que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural. Esta iniciativa se complementa con la expansión de redes de gas que desarrolla el gobierno neuquino en distintas localidades de la provincia.

En las últimas semanas se registraron avances sustanciales. La totalidad del equipamiento fabricado en Italia, que representa cerca del 50% de la inversión total, será embarcado a fines de enero en un único despacho compuesto por alrededor de once contenedores.

En paralelo, en Junín de los Andes ya se finalizó la obra civil de las bases de la descortezadora y se avanza con la construcción de la playa de acopio asociada a este equipo. Además, continúan los trabajos en la nave industrial donde se alojará la planta: ya se ejecutaron las 20 fundaciones de los pilares y se encuentran montados 12 de los 16 pórticos que conforman la estructura del edificio.

El proyecto también progresa en los aspectos técnicos complementarios. Actualmente se trabaja en el diseño del proyecto eléctrico, las instalaciones auxiliares de la planta y la preparación de armaduras para las bases de las tolvas de acopio de aserrín, que se ubicarán fuera del edificio principal.

La inversión total supera los 3 millones de dólares y se concreta mediante un esquema de leasing con GyP, en el marco de la nueva orientación de la empresa energética provincial, que destina parte de sus utilidades a proyectos de desarrollo sustentable con impacto social y productivo en todo el territorio.

Desde Corfone destacaron que la planta de pellets no solo diversifica la matriz productiva de la empresa forestal, sino que reafirma el rol del Estado provincial en la promoción de iniciativas estratégicas que integran producción local, tecnología y políticas públicas, generando empleo, valor agregado y soluciones energéticas más limpias para la comunidad neuquina.