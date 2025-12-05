La Policía de Neuquén firmó un convenio con el municipio para fortalecer el control vial y la seguridad

El encuentro tuvo lugar en la Jefatura de Policía y contó con la presencia del Jefe de Policia Comsairio General Carlos Tomas Diaz Pérez, junto al intendente Dr. Carlos Javier Saloniti, y el Director de Asertoria de Planeamiento Comisario Mayor Andrés Borra.

Las autoridades firmaron un convenio de colaboración orientado a reforzar el trabajo conjunto en materia de tránsito y seguridad vial.

El acuerdo establece acciones coordinadas entre ambas instituciones, entre ellas controles vehiculares, operativos de transporte público, prevención de accidentes y la labranza de actas de infracción.

La Municipalidad será responsable de suministrar la documentación necesaria, elevar infracciones al Juzgado de Faltas y gestionar un espacio para la guarda de vehículos secuestrados.

La Policía tendrá a su cargo los controles viales, la seguridad en horarios escolares y la custodia temporal de rodados secuestrados