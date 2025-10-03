La Policía obtuvo resultados positivos en tres operativos antinarcóticos

Uno de los operativos se llevó a cabo en San Martín de los Andes. Durante el mismo, incautaron 74 gramos de marihuana y una balanza de precisión que eran trasladador por un hombre en una mochila

La Policía de Neuquén tuvo resultados positivos en diversos procedimientos antinarcóticos que se realizaron en diferentes regiones de la provincia. Este jueves hubo allanamientos en Neuquén capital y en Cutral Co en diferentes causas judiciales por venta de drogas al menudeo, y, en San Martín de los Andes, efectivos que realizaban tareas de prevención en una plaza detectaron a un hombre con sustancias ilícitas en una mochila.

Las diligencias se realizaron en el contexto de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico.

Región de la Confluencia

En Neuquén capital, personal del departamento Antinarcóticos Neuquén llevó a cabo dos allanamientos en domicilios vinculados a la venta de sustancias ilícitas, tras una investigación iniciada el 25 de agosto, a raíz de información anónima recibida a través de la aplicación móvil de la Policía provincial “Nqn Te Cuida”.

Los procedimientos, coordinados con la Fiscalía se realizaron en el barrio Mariano Moreno, y otro en zona Oeste, donde se procedió a la detención de cuatro personas. Cabe resaltar que uno de los inmuebles ya había sido allanado con anterioridad por delitos similares.

El resultado de los allanamientos fue el secuestro de 5,1 gramos de cocaína, 33 gramos de marihuana, 840.000 pesos en efectivo, dos balanzas digitales con restos de cocaína, cinco teléfonos celulares, anotaciones de interés para la investigación un revólver calibre 38 corto con 12 municiones y 50 balas de calibre 9 milímetros.

Región de La Comarca

Durante la jornada, personal de la división Antinarcóticos Cutral Co realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Progreso, que ya había sido objeto de un procedimiento similar en julio del corriente año, donde se secuestraron drogas, armas de fuego y una camioneta Volkswagen Amarok.

En esta oportunidad, se procedió al secuestro de marihuana y otros elementos de interés para la investigación. En el lugar se encontraban residiendo una pareja adulta, junto a sus dos hijos menores de edad, por el hecho las dos personas mayores fueron imputados y quedaron en libertad supeditada a la causa. La investigación constata que en la vivienda se continuaba con la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía informó que la propiedad se encuentra a aproximadamente 100 metros de una plaza y 200 metros de una escuela primaria y un centro de salud, espacios frecuentados por vecinos diariamente, lo que refuerza la importancia del operativo.

El procedimiento se originó tras una denuncia anónima recibida en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, y fue coordinado con la Unidad Fiscal Única de Cutral Co.