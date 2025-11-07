Actualidad

La Provincia alquilará cuatro aeronaves para combatir incendios forestales

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Será por cinco meses y permitirá trabajar en coordinación con las provincias de Río Negro y Chubut, a través del Comando Unificado Regional, que reúne a los servicios de manejo del fuego de las tres jurisdicciones.

El gobierno provincial autorizó el llamado a licitación pública para alquilar cuatro aeronaves destinadas al combate de incendios forestales por un monto cercano a 17 mil millones de pesos. 
 
Permitirá una mejor respuesta a la emergencia Ígnea vigente en toda la provincia, en virtud del alto riesgo de incendios forestales y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para la prevención, mitigación y combate.
 
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1450/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.
 
A través de la contratación se busca contar con los medios aéreos adecuados para afrontar la próxima temporada de incendios. El contrato tendrá una duración de cinco meses, desde noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, período en el que se prevé el mayor riesgo de incendios.
 
Los operativos de combate de incendios forestales se desarrollarán en coordinación con las provincias de Río Negro y Chubut, a través del Comando Unificado Regional, que reúne a los servicios de manejo del fuego de las tres jurisdicciones. El plan contempla la movilización de unos 600 brigadistas y el uso de aeronaves propias o contratadas, bajo un esquema de cooperación y disponibilidad recíproca entre provincias.

Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross
Se celebra el día del Empleado Municipal: se prestan los servicios indispensables

