La provincia comprará 900 chalecos antibalas para la Policía del Neuquén

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Serán destinados tanto a los futuros agentes y oficiales de seguridad que egresarán este año, como a la renovación de los actualmente en uso por personal policial en funciones.

Como parte del compromiso del gobierno provincial con la prestación de un servicio de Seguridad eficiente para la ciudadanía y en las mejores condiciones laborales para el personal policial, a través del ministerio de Seguridad, se realizará la compra de 900 chalecos antibalas.

Se trata de 600 chalecos antibalas RB2 masculinos y 300 chalecos antibalas RB2 femeninos, que resultan imprescindibles para garantizar las condiciones mínimas e indispensables para que el personal dependiente de la institución policial pueda desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz, asegurando la protección de su integridad física y la salvaguarda de su vida. 

Con esta finalidad, los 900 chalecos serán destinados tanto a los futuros agentes y oficiales de seguridad que egresarán este año 2025, como a la renovación de chalecos actualmente en uso por personal policial en funciones. 

La inversión para esta compra será financiada a través del Fondo de Reequipamiento Policial. El gobierno neuquino realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, y promueve capacitaciones para el personal policial, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.



