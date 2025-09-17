La Provincia comprará asfalto y otros insumos para realizar obras viales

Destinará más de 2.000 millones de pesos a tres licitaciones impulsadas por Vialidad Neuquén. De esta forma el gobernador Rolando Figueroa ratifica el fortalecimiento de una empresa pública orientada al desarrollo territorial y le da continuidad al plan de pavimentación más importante en la historia de la provincia.



El Gobierno de la Provincia avanza en tres nuevas licitaciones destinadas a la adquisición de asfalto, alcantarillas, defensas metálicas, postes y alas terminales para varias rutas neuquinas. Tienen, en conjunto, un presupuesto oficial superior a 2.017 millones de pesos y permitirán avanzar en el plan de pavimentación impulsado por el gobernador Rolando Figueroa.

«Son obras históricas, que los neuquinos esperamos desde hace años y que ahora, a pesar de que no es fácil, las estamos haciendo posible», remarcó el mandatario en referencia a los 600 kilómetros de rutas que el gobierno del Neuquén asfaltará durante estos cuatros años de gestión para comenzar a revertir el déficit de infraestructura vial y mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad de los usuarios.

Mediante la licitación pública Nº 129/25, que tiene un presupuesto de $1.283.440.000, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) adquirirá asfalto EM1, emulsión de corte rápido y asfalto CA 30 con destino a cuatro rutas provinciales que están en ejecución. Se trata de la Nº7 -que une las regiones Confluencia y Vaca Muerta-, la Nº 46 –en el tramo de 22 kilómetros del arroyo Coloco al empalme de la ruta provincial 24, incluyendo la cuesta del Rahue -, la Nº 21 -desde Loncopué hasta el arroyo Hualcupén- y la Nº61 -camino a lago Huechulafquen, en el Parque Nacional Lanín-.

En tanto, a través de la licitación pública Nº 130/25 de la DPV se comprarán caños para alcantarillas y bandas de unión y mediante la licitación pública Nº 131/25, defensas metálicas, postes y alas terminales para varias rutas provinciales. En el primer caso, se cuenta con un presupuesto asignado de $288.065.000 mientras que, en el segundo, asciende a $445.635.000.

Los pliegos de cada una de estas convocatorias están a disposición en la página web de la Provincia: www.codi.neuquen.gob.ar. Allí se puede consultar también los plazos y requisitos para presentar ofertas.

En un contexto nacional de retracción de la obra pública en general, el modelo neuquino destina recursos a proyectos viales con la convicción de que contribuirán al desarrollo territorial equilibrado y al despegue de actividades económicas como el turismo y la industria hidrocarburifera.