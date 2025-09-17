La Provincia proyecta la creación de un hospital de niños

“Llegó la hora de que Neuquén pueda tener un hospital de estas características”, señaló el gobernador Rolando Figueroa.



El gobierno de la provincia del Neuquén proyecta para el año próximo la creación de un hospital de niños. “Mientras algunos tienen una decisión de política de Estado de abandonar la salud, los hospitales y los hospitales de niños, nosotros tenemos otra decisión”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.



La primera etapa de este proyecto se desarrollará en edificios ya existentes que serán adaptados a las necesidades de la iniciativa. La culminación de esta fase inicial está prevista para fines de 2026.



Durante un acto de entrega de ambulancias y equipamiento al SIEN, que se realizó este martes Figueroa destacó: “En Neuquén debemos tener un hospital de niños”. “En la Provincia nos debemos ese trabajo”, señaló y lo consideró como “un nuevo desafío”.



El gobernador informó que le solicitó al ministro de Salud, Martín Regueiro que “trabajemos para el año que viene poder concretarlo”. “Creo que llegó la hora de que Neuquén pueda tener un hospital de estas características”, manifestó.



“Tenemos otra decisión, que es optimizar más el uso de los recursos públicos para poder tener en la provincia del Neuquén un hospital de niños”, finalizó Figueroa.



Este martes, durante un acto, el gobernador, Regueiro y otros funcionarios, formalizaron la entrega de vehículos y equipamiento para el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En la oportunidad se entregaron 15 ambulancias y dos utilitarios, una casilla de asistencia odontológica; una casilla de comunicaciones y equipamiento.