La provincia vivió un fin de semana multitudinario con celebraciones, cultura y deporte

Con una destacada convocatoria, Neuquén fue escenario de un exitoso fin de semana de eventos turísticos, culturales, gastronómicos y deportivos en distintos puntos del territorio. La agenda estival volvió a poner en valor los paisajes, la identidad y la diversidad de experiencias que ofrece la provincia.



La provincia del Neuquén vivió un exitoso fin de semana de fiestas y celebraciones turísticas, culturales y deportivas en diversos destinos. Se trató de eventos vinculados al bienestar, la música, las tradiciones rurales, el deporte aventura y la exquisita gastronomía.

Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, destacó que “este fin de semana volvió a mostrar la diversidad y la enorme riqueza que tiene Neuquén para ofrecer experiencias turísticas, culturales y deportivas en cada una de sus regiones. La consolidación de eventos de alcance nacional, como la Fiesta Nacional de la Confluencia, y el crecimiento sostenido de las fiestas populares dan cuenta de un proceso de profesionalización que se apoya en el trabajo articulado entre el Estado, los municipios y el sector privado, generando movimiento turístico, empleo y dinamización económica en toda la provincia”.

En la localidad de Copahue se llevó a cabo la 14° edición de Copahue Medita con una variada agenda de charlas, talleres y prácticas orientadas al bienestar físico, emocional y espiritual. La propuesta, que se complementó con un programa artístico y cultural impulsado por el Ente Provincial de Termas, convocó a cerca de 100 personas por jornada, mientras que en el taller de constelaciones llegó a 160 participantes.

En Neuquén capital la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia vibró con la música en vivo, excelente gastronomía, espectáculos artísticos, diversión con juegos y puestos de artesanías.

El sábado 7 se realizó en la hostería neuquina de Las Ovejas “En la mesa, sabores que cuentan historias”: ricos platos con degustación de tapeos especiales con productos regionales, gin neuquino y la presencia del payador Juan Parada Curbelo dieron el marco ideal para pasar una gran noche.

En tanto, el viernes 6 y sábado 7 miles de turistas y residentes visitaron la sexta edición de “San Martín de los Andes Parque Cervecero” en la Plaza San Martín de esa ciudad. La fiesta de la cerveza artesanal juntó a los principales cerveceros de la cordillera neuquina.

La neuquinidad también se vivió el fin de semana pasado en la 31° Fiesta Provincial del Arriero de Buta Ranquil en la Región del Alto Neuquén. Los pobladores y visitantes disfrutaron de la música en vivo con agrupaciones locales y provinciales, bailanta campera, destrezas criollas y los mejores platos criollos con empanadas y chivito neuquino.

Con esa misma esencia, también el 6, 7 y 8 de febrero en Picún Leufú tuvo lugar la tradicional Fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo, que por primera vez será de carácter provincial. La fiesta rindió honor al trabajo del chacarero y del hombre de campo, pilares del desarrollo productivo, social y cultural del interior neuquino.

Y en Junín de los Andes fue el turno de la 39° Edición del Carnaval del Pehuén. Esta actividad surgió a mediados de la década de 1980 y lleva su nombre en homenaje a la especie Araucaria araucana. El carnaval se nutrió de murgas, comparsas y muchos disfraces.

Por otro lado, en el norte neuquino una escapada perfecta fue la que combinó desafío físico, paisajes únicos, excelente compañía y un sabroso chivito neuquino en el Desafío al Cerro Corona. Se trató de una experiencia de trekking en medio del paisaje de la región del Alto Neuquén y la majestuosa Cordillera del Viento.

En materia deportiva se concretó el Rally del Viento de los Andes, una competencia de mountain bike de 250 kilómetros de más de 100 ciclistas que recorrieron un circuito de 19 localidades de la Región Alto Neuquén. La carrera, en modalidad individual y en duplas, se desarrolló en cuatro etapas a lo largo de paisajes emblemáticos de la Cordillera del Viento y la Cordillera de los Andes, con etapas que siguió el eje del río Neuquén y atravesó rutas provinciales, parajes naturales y entornos de alto valor paisajístico.

De esta manera, la provincia se llenó de una amplia agenda de actividades para todos los gustos en temporada estival. Propuestas que acompañaron al visitante con atractivos y sitios naturales maravillosos y la exquisita gastronomía con sello y calidad neuquina.