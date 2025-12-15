La Secretaría de Economía y Hacienda detalla los montos que se destinan al Transporte Público

La Secretaría de Economía y Hacienda informa que, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de este año, el Municipio de San Martín de los Andes transfirió a la empresa de transporte urbano de pasajeros $ 1.850.000.000, con recursos propios, para garantizar el transporte urbano de pasajeros y para el cumplimiento de la Ordenanza que establece la gratuidad del boleto estudiantil.

A este monto, se agregan casi $1.600.000.000 en concepto de casinos, multas, tasa de combustible, impuesto por antenas instaladas en el espacio público, licencias comerciales y otras contribuciones. A esto se sumó la recaudación de algo más de $ 2.000.000.000 por venta de pasajes que percibe la empresa de manera directa.

Las transferencias del Municipio se realizan de manera mensual e incluso semanal, según la disponibilidad financiera, con el objetivo de evitar demoras que pongan en riesgo la transporte, atendiendo el compromiso expresado varias veces por el Ejecutivo de sostener el colectivo urbano, aun sabiendo que los fondos resultan insuficientes para garantizar este servicio esencial.

Asimismo, y ante las expresiones del controlador municipal, la secretaría de Economía y Hacienda, Marta Bayardo, expresa que, al día de la fecha del corriente año, se realizó a la empresa de transporte urbano de pasajeros la transferencia de $ 120.000.000 en concepto de estacionamiento medido, correspondientes al presente ejercicio fiscal, estando dentro de los plazos fijados por el año calendario y conforme lo establecen las ordenanzas respectivas. También se transfirieron en el día de la fecha $80.000.000 provenientes de otros fondos destinados al transporte público.

Reafirmando su compromiso con la transparencia en las cuentas públicas y con información, el Municipio aclara que ni hubo mal uso de recursos ni faltantes de los fondos, y que las transferencias se realizaron dentro de los plazos legales establecidos en el año fiscal. También reafirma que, como es de conocimiento público, por tratarse de Fondos Afectados, el dinero que ingresa en concepto de estacionamiento medido no puede ser utilizado para otro fin que no sea el financiamiento del transporte urbano en concepto de boleto estudiantil.

Finalmente, la Secretaría de Economía y Hacienda recuerda que, el costo mensual de transporte público es, en promedio, de $600.000.000, con una base de 92.000 kilómetros recorridos. Con recaudación propia, el Municipio cubre, en promedio, $200.000.000. El resto lo cubre la recaudación de la empresa por pasajes vendidos; el estacionamiento medido y rentas generales del Municipio.