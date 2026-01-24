La secretaría de Emergencias realizará un operativo especial por el recital de Luck Ra

Por el recital de Luck Ra en San Martín de los Andes, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegará este sábado un operativo sanitario preventivo especial, destinado a acompañar y garantizar la prevención y eventual atención inmediata ante cualquier emergencia.

El dispositivo contempla la intervención del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) en todo el predio donde se desarrollará el espectáculo, con la instalación de cuatro Puestos Médicos Avanzados (PMA). Los mismos estarán equipados con tecnología de última generación para asistencia sanitaria, médicos emergentólogos, enfermeros y personal de apoyo, distribuidos estratégicamente a lo largo del área donde se desarrollará la actividad.

Además, la Policía del Neuquén marcará presencia permanente en el predio y en las zonas de mayor concentración de público. De manera complementaria, equipos distribuidos integrados por personal de Zona Sanitaria IV y de ambos hospitales de la localidad trabajarán junto al personal del SIEN en todas las áreas, garantizando el acceso a la asistencia sanitaria en caso de ser necesaria.

Para reforzar la capacidad operativa, el esquema incluye la disponibilidad de cuatro ambulancias y dos Unidades de Respuesta Inmediata (URI), integradas al dispositivo sanitario general del evento.

En cuanto a la organización general, los ingresos al predio estarán controlados, con accesos habilitados por las calles General Roca y General Villegas, lo que permitirá ordenar la circulación y facilitar una intervención rápida ante cualquier contingencia. La seguridad estará a cargo de la Policía provincial, que realizará los controles de ingreso, mientras que Prefectura Naval Argentina realizará controles preventivos en el lago. En este sentido, se informó que el descenso de lanchas permanecerá cerrado desde las 8 de la mañana del sábado, como parte del esquema preventivo dispuesto en la zona costera.

En total, 43 personas de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos integrarán el operativo, que se desarrollará de manera coordinada con la Policía del Neuquén, ambos organismos dependientes del ministerio de Seguridad de la provincia. El dispositivo contempla además vías de evacuación previamente definidas ante posibles emergencias.

Actividades gratuitas y servicios específicos

Si bien la figura central del evento es el artista cordobés Luck Ra, la jornada comenzará temprano con la presentación de bandas locales y artistas invitados, convirtiendo a la costanera en un festival de día completo. El cronograma oficial prevé la apertura a las 19 horas con DJ Mily Corona, seguida por Cualquiera Puede Cantar a las 20, Dr. Ramón a las 21, La Rueda Itinerante a las 22 y el cierre a las 23 con la presentación de Luck Ra.

El operativo contempla también servicios específicos para el público asistente, como una carpa para niños perdidos, ubicada en la intersección de Villegas y la costanera, áreas especialmente destinadas a personas con movilidad reducida, puestos de hidratación y la posibilidad de concurrir con mascotas. Los estacionamientos estarán ubicados por fuera del vallado, a dos cuadras de la periferia del lago, por lo que se recomienda concurrir caminando o utilizar transporte público, y evitar estacionar sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conduce a Chapelco.

Desde la organización se recuerda a todos los asistentes que está prohibido consumir alcohol, hacer fuego e ingresar al agua durante el evento.

El despliegue integral forma parte de las acciones planificadas para asegurar que el recital se desarrolle en condiciones adecuadas de seguridad sanitaria y preventiva para toda la comunidad.