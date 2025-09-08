La temporada abrirá con la Fiesta Nacional de la Trucha

Junín de los Andes, capital Nacional de la Trucha, será escenario de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, que abrirá la temporada de pesca con torneos deportivos, feria de productores, capacitaciones y espectáculos artísticos en un entorno patagónico único.



El evento de pesca nacional se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre y convoca a pescadores, familias y turistas de todo el país. Se trata de un símbolo cultural, deportivo y turístico para la Patagonia. La temporada de pesca se abrirá oficialmente con la realización de esta fiesta en la provincia.

Durante tres jornadas, Junín de los Andes ofrecerá un variado programa de actividades que combina deporte, capacitación, tradición y espectáculos artísticos. El eje central estará puesto en el torneo de pesca deportiva, que se desarrollará en dos modalidades: embarcado y de vadeo, con categorías de mosca, spinning y mixto.

Asimismo, tendrá lugar el torneo de lanzamiento, que contará con dos propuestas diferenciadas. Por un lado, la categoría Menores, un encuentro recreativo y formativo para que niños y jóvenes descubran el mundo del lanzamiento con mosca en un marco lúdico. Por otro, el Torneo General, de carácter competitivo, que se desarrollará en dos modalidades: Shooting y Flote.

El programa se completa con charlas y talleres en la Casa del Bicentenario, instancias de formación vinculadas a la pesca y al cuidado del ambiente, y una gran feria de productores locales, gastronómicos y espacios comerciales, que permitirá disfrutar de los sabores regionales, conocer el trabajo de emprendedores de la zona y acceder a artículos y servicios vinculados a la pesca. Además, cada jornada contará con espectáculos musicales, entre los que se destaca la participación de Los Tekis, que brindarán un show central en el Centro Tradicionalista Huiliches.

La Fiesta Nacional de la Trucha busca no solo difundir la pesca deportiva como actividad de relevancia económica, social y ambiental, sino también posicionar a Junín de los Andes como destino turístico de excelencia, fortaleciendo la identidad local y generando un impacto positivo en la comunidad a través de la participación de emprendedores, prestadores y visitantes.

Las inscripciones para el torneo de pesca permanecerán abiertas hasta el 25 de octubre, y podrán realizarse en la Secretaría de Turismo de Junín de los Andes o de manera online. La premiación contempla reconocimientos a las mejores piezas capturadas, artículos de pesca y un sorteo final cuyo gran atractivo será una camioneta 4×4.

La Municipalidad de Junín de los Andes, a través de su Secretaría de Turismo, invita a vecinos, visitantes y medios de comunicación a ser parte de esta 36ª edición, que une deporte, cultura y naturaleza en un entorno único de ríos y lagos patagónicos de belleza inigualable.

Más información

Secretaría de Turismo – Municipalidad de Junín de los Andes

Tel: +54 2944 1414110

Email: fiestanacionaldelatruchajda@gmail.com

Web oficial: www.junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha

Redes oficiales: @junindelosandesturismo