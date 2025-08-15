Lago Hermoso Ski Resort: Nieve asegurada y un fin de semana largo con propuestas únicas

Ubicado a solo 25 minutos de San Martín de los Andes, en el corazón del Parque Nacional Lanín, Lago Hermoso Ski Resort se prepara para recibir el fin de semana largo de agosto con una variada agenda de actividades pensadas para todos los públicos: nieve, deportes, gastronomía, música y experiencias únicas.

Gracias a la incorporación de cinco nuevos cañones de nieve artificial, que se suman a los seis ya existentes, el centro de esquí garantiza excelentes condiciones para la práctica deportiva. De hecho, anoche se activaron los sistemas de nieve de cultivo, compartidos en redes sociales con gran repercusión entre la comunidad.

Viernes 15 de agosto

Por primera vez, el concepto del “Surf Nocturno” de Chapadmalal se traslada a la nieve. Riders de esquí y snowboard realizarán una demostración de freestyle nocturno con tablas iluminadas con tecnología LED. La experiencia estará acompañada por la curaduría musical de Calamar Loco y el apoyo de Corona Cero, en un evento sustentable y exclusivo en plena montaña.

Sábado 16 y Domingo 17 de agosto (según condiciones climáticas)

Lago Hermoso será sede del único circuito internacional de rugby en la nieve, que celebra su 20° edición. Equipos nacionales e internacionales disputarán encuentros de alta intensidad en un terreno blanco y desafiante. Participará Serafín Dengra, histórico jugador de Los Pumas, y el evento cerrará con un clásico tercer tiempo organizado por Paty y Corona. La organización está a cargo del Club Bandurrias Rugby & Hockey, con el apoyo de Complejo Aspen Hotel & Spa, Gilbert y TramontanaXV.

Además, en el marco del Día del Niño, se presentará oficialmente la nueva mascota del cerro, sumando un atractivo especial para las familias.

Para quienes se inician en la nieve, el Pack Iniciación de 3 días incluye pase, equipos y clases, ideal para aprender de forma intensiva y segura. También se podrá disfrutar de propuestas gastronómicas de montaña, after ski, y actividades para todas las edades, consolidando a Lago Hermoso como un centro de esquí que sorprende por su diversidad y calidad.