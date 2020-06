LANZAN UN 0800 DE ASESORAMIENTO PARA PACIENTES CON HEPATITIS C

>> Nacionales, Salud, Sin categoría, Sociedad

El Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, reveló en un informe que en Argentina sólo el 4,5% de las personas portadoras del virus de la Hepatitis C accede a los tratamientos modernos que curan la enfermedad. A pesar de que el diagnóstico es fácil de conseguir mediante un simple análisis de sangre, muchos pacientes ignoran que son portadores del virus o tardan en llegar al tratamiento adecuado mientras sortean los procesos administrativos de sus coberturas de salud.

La Asociación Buena Vida, que acompaña a personas con enfermedades hepáticas, decidió implementar una línea telefónica gratuita para pacientes diagnosticados que necesiten ayuda y asesoramiento. Lácar Digital habló con Rubén Cantelmi, presidente de dicha Asociación, quien especificó que “esta enfermedad durante muchos años no genera síntomas, no duele, por eso el paciente posterga u olvida su situación para no faltar al trabajo, no desatender el hogar, los hijos, etc. aunque sabemos los riesgos que puede representar en el largo plazo”.

Se estima que la Hepatitis C podría afectar a entre 220.000 a 440.000 argentinos y en nuestro país contamos con medicamentos que pueden curar al 98% de los casos. Hemos logrado grandes avances respecto de las vías de contagio, con la utilización de material esterilizado en consultorios médicos, odontológicos, bancos de sangre, locales de tatuajes, piercings y salones de belleza. Al mismo tiempo ha aumentado el nivel de concientización en cuanto a compartir cepillos de dientes o afeitadoras, otras de las vías de exposición al virus que algunas personas desconocen.

Una vez detectada la enfermedad es importante realizar su tratamiento, pero como especificó el Sr. Cantelmi, “algunos quedan fuera del sistema de salud tras recibir el diagnóstico por dificultades socioculturales, geográficas o porque deciden no volver a una nueva consulta médica”. En otros casos, el mero hecho de saber que se atraviesa un estadío temprano también da lugar a la postergación de los tratamientos.

Con el propósito de poder acompañar a los pacientes en su camino a la cura de la Hepatitis C, La Asociación Buena Vida ya puso en funcionamiento la línea 0800 220-0288, a través de la cual se atienden consultas de lunes a viernes de 10 a 18hs.