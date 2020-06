Las Pendientes SKi Village informó que por el momento no abrirá los medios de elevación

>> Locales, Sociedad, Turismo

Desde el consorcio manifestaron que «Las Pendientes no abriría los medios de elevación pero sí, si lo permiten, podría alojar turismo respetando todos los protocolos»

Teniendo en cuenta que no hay certezas respecto al ingreso de turistas a la ciudad y que, con el aumento de casos en la capital neuquina, está la posibilidad de que el gobernador Omar Gutiérrez de marcha atrás en algunas actividades, explicaron que, no tiene sentido abrir las pistas.

«Las pistas no sé van a abrir, porque es un lugar donde solo esquían los alojados en el barrio, y al no haber actividad turística no tiene sentido tener funcionando toda la estructura, acá no hay residentes como para Chapelco», manifestaron.

Además informaron que «El barrio sigue abierto y también los establecimientos en general, salvo excepciónes como la de casa Astas».

Por último resaltaron que «el lugar sigue siendo maravilloso para venir a visitar y está a solo 3 km de Chapelco para ir a esquiar» y que esperan poder recibir a «las personas que estén en condiciones de acercarse llegado el invierno».