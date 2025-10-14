Regionales

Licencias de conducir: Es incierto cuando se resolverá la falta de insumos para los plásticos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

No hay emisión de licencias de conducir en Argentina por faltantes de insumos de plásticos y la impresión de las mismas.

Diego Alfonso, director provincial de Seguridad Vial, fue consultado sobre la problemática en el aire de La Red Neuquén.

«Esperamos que esto se resuelva cuanto antes. Si bien hay opciones digitales, la licencia física es importante y más cuando la persona circula muchos kilómetros», indicó.

Ante este marco, reconoció que «no tenemos una fecha de cuando se retomarán las impresiones de las licencias».

Por otro lado, el funcionario confirmó que la licencia digital «tiene la misma validez que la licencia física y no debe haber una sanción».

«Si el documento digital esta en condiciones no tiene que haber problemas y mucho menos una multa», añadió.

Frente a la pregunta sobre inspectores que rechazan estas identificaciones, reconoció: «Es posible que falte capacitación en muchas localidades de la provincia».

«Las herramientas tecnológicas a veces nos fallan cuando no hay señal y son temas que repercuten en los controles en rutas», agregó.

Por último, Alfonso remarcó la importancia de hacer los descargos correspondientes ante los organismos públicos en caso de ser multado.

Fuente: Tu Noticia

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Alerta Preventiva Amarilla por lluvias y vientos
Artículo siguiente
Joaquín Eguía a los jóvenes: “Somos la generación que va a volver a poner de pie a Neuquén y a la Argentina”

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Joaquín Eguía a los jóvenes: “Somos la generación que va a volver a poner de pie a Neuquén y a la Argentina”

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín...

El BPN anunció importantes beneficios por el Día de la Madre

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La promoción del banco incluye 12 cuotas sin interés...

Se licitan 15 locales comerciales en el Centro Termal Copahue

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Los pliegos pueden consultarse de manera gratuita en la...

Desde el 15 de octubre se podrán adquirir los permisos de pesca en Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La dirección provincial de Fauna habilitará la venta de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina