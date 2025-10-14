Licencias de conducir: Es incierto cuando se resolverá la falta de insumos para los plásticos

No hay emisión de licencias de conducir en Argentina por faltantes de insumos de plásticos y la impresión de las mismas.

Diego Alfonso, director provincial de Seguridad Vial, fue consultado sobre la problemática en el aire de La Red Neuquén.

«Esperamos que esto se resuelva cuanto antes. Si bien hay opciones digitales, la licencia física es importante y más cuando la persona circula muchos kilómetros», indicó.

Ante este marco, reconoció que «no tenemos una fecha de cuando se retomarán las impresiones de las licencias».

Por otro lado, el funcionario confirmó que la licencia digital «tiene la misma validez que la licencia física y no debe haber una sanción».

«Si el documento digital esta en condiciones no tiene que haber problemas y mucho menos una multa», añadió.

Frente a la pregunta sobre inspectores que rechazan estas identificaciones, reconoció: «Es posible que falte capacitación en muchas localidades de la provincia».

«Las herramientas tecnológicas a veces nos fallan cuando no hay señal y son temas que repercuten en los controles en rutas», agregó.

Por último, Alfonso remarcó la importancia de hacer los descargos correspondientes ante los organismos públicos en caso de ser multado.

Fuente: Tu Noticia