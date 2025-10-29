Llamado a AsambleaLocales

Llamado de Asamblea de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martin de los Andes, convoca a los señores socios a asamblea general ordinaria a realizarse el día 20 de noviembre del 2025.

La convocatoria es a las 19:00 hs. En el salón del cuartel Chiche Sassaroli, ubicado en la calle Don Bosco 40  en su primer piso, del barrio el Arenal, para tratar el siguiente:

orden del dia  

1°) designación de dos (2) socios para que, juntamente con el presidente y secretario, firmen  el acta de la asamblea.
2º) motivo del llamado fuera de término.
3°) lectura y consideración de la memoria anual y balance correspondiente al ejercicio contable nº 49.
4°) renovación del 50%   de  la  comision  directiva por finalización de mandato y renuncia.
5º) elección  del  revisor  de  cuentas  titular  y  suplente.
6º) elección tribunal de honor.

             Sergio Laza                             Patricia A. Faundez
              Secretario                                  Presidente

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
