Llega la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana

Se trata de una invitación a compartir y celebrar, reforzando la esencia de encuentro, comunidad y tradición que caracteriza al destino turístico cordillerano.



El espíritu navideño volverá a la ciudad con la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana el sábado 20 de diciembre con una jornada pensada para la familia y con propuestas culturales, artísticas y recreativas. Los festejos continuarán el domingo 21, con música y gastronomía al aire libre.

Durante el sábado, el público podrá disfrutar de una variada grilla artística que incluye la presentación del Coro I.B.C.B. Niusis, de danza afroguineana y de la escuelas de Danzas Árabes Yala Yala y de Danza Attitude – Showdance Argentina.

También habrá espacio para el humor y la diversión con el Payaso Chocolate, y circo y fantasía para grandes y chicos con el show navideño “El Cascanueces”.

La jornada contará además con el espectáculo participativo de “Cualquiera puede cantar” y el cierre musical estará a cargo de DJ Mily. Como broche de oro, se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad.

Durante el día, el público las familias también podrán disfrutar de otras actividades recreativas de juegos para chicos, inflables, tejo, pintacaritas y un tótem fotográfico para llevarse un recuerdo de la fiesta.

Se sumará a estas, las manchas pavimentales, que llenará de color el espacio público y la esperada visita de Papá Noel, que estará recorriendo el predio para sacarse fotos y recibir las cartas de los más chicos.

La fiesta continuará el domingo 21 en la plaza, con food trucks y música en vivo. El atractivo principal será la música con el DJ NBA x NoReturnPoint, con “Demarte b2b Juan Miller”.

La Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana es una invitación a compartir, celebrar y vivir la previa de la Navidad en uno de los escenarios naturales más lindos de la Patagonia, reforzando el espíritu de encuentro, comunidad y tradición que caracteriza a San Martín de los Andes.