Cultura y espectáculos

Llega la segunda edición del Festival Afro Raíz

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La Secretaría de las Culturas, junto al grupo Folie Mujeres Afropercusivas, anuncia la segunda edición del Festival Afro Raíz de Percusión y Danza Afro-Latinoamericana, que se realizará los días 26 y 27 de septiembre en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

El encuentro celebra la riqueza cultural africana a través de la danza y la percusión, y contará con la participación de artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que recorren el corredor patagónico.

La apertura será el viernes 26 a las 20 horas, con la proyección de películas en el marco de la itinerancia del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA 2025) y un conversatorio para conocer y difundir la cultura africana.

El sábado 27 se dictarán talleres de danza candombe, percusión africana y danza africana, con la participación especial del maestro guineano Tawel Camara. El festival concluirá a las 20:30 horas con un espectáculo a cargo de Folie Mujeres Afropercusivas, Tawel Camara y el grupo de danza-teatro Cimarronas (Neuquén).

Los talleres tienen cupo limitado y la inscripción es libre y gratuita, solicitándose como única colaboración la donación de un alimento no perecedero. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en 👉 linktr.ee.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Trail Destino Madryn con representación sanmartinense
Artículo siguiente
Sanmartinenses se destacaron en el Trail Running K21 de Villa Pehuenia

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cartelera del Cine Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de septiembre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su cartelera de cine...

Cotesma busca Analista de Tecnología e Innovación para su área BIT

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Base de Innovación Tecnológica (BIT) de Cotesma lanzó...

Cineclub Clásico proyecta «Los Compañeros»

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo martes 2 de septiembre, a las 21...

San Martín de los Andes vivió otra gran Fiesta Nacional del Montañés

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con gran concurrencia de vecinas, vecinos y turistas, se...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina