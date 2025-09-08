Llega la segunda edición del Festival Afro Raíz

La Secretaría de las Culturas, junto al grupo Folie Mujeres Afropercusivas, anuncia la segunda edición del Festival Afro Raíz de Percusión y Danza Afro-Latinoamericana, que se realizará los días 26 y 27 de septiembre en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

El encuentro celebra la riqueza cultural africana a través de la danza y la percusión, y contará con la participación de artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que recorren el corredor patagónico.

La apertura será el viernes 26 a las 20 horas, con la proyección de películas en el marco de la itinerancia del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA 2025) y un conversatorio para conocer y difundir la cultura africana.

El sábado 27 se dictarán talleres de danza candombe, percusión africana y danza africana, con la participación especial del maestro guineano Tawel Camara. El festival concluirá a las 20:30 horas con un espectáculo a cargo de Folie Mujeres Afropercusivas, Tawel Camara y el grupo de danza-teatro Cimarronas (Neuquén).

Los talleres tienen cupo limitado y la inscripción es libre y gratuita, solicitándose como única colaboración la donación de un alimento no perecedero. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en 👉 linktr.ee.