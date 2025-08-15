Lo atraparon en colectivo con mas de medio ladrillo de cocaína

El sujeto de 26 años viajaba con destino a Villa la Angostura. Quedó detenido.

En el marco de los operativos preventivos que se vienen realizando a lo largo y ancho de la Provincia del Neuquén, la utilización de canes detectores de narcóticos son unos de los más impactantes, ya que nuestros binomios, compuestos por los canes y los guías altamente capacitados, desempeñan sus destrezas sobre las rutas, detectando diferentes tipos de drogas en tránsito.-

Así sucedió ayer miércoles 13 del corriente, en horas de la tarde se planifico un operativo preventivo con canes detectores de narcóticos sobre ruta nacional 237 kilómetro 1518, el cual se contó con la colaboración del puesto de tránsito Collón Cura, realizando controles sobre vehículos, camiones y transportes de personas.

Siendo aproximadamente las 18:00 horas, se procedió a identificar, un colectivo de larga distancia, donde al realizar el pasaje con el nombrado can, la misma detecta que una persona de 25 años, llevaba entre sus ropas sustancia estupefaciente compactada (medio pan), procediendo al secuestro de 613 gramos de Clorhidrato de Cocaína.-

Al tratarse de sustancia en tránsito, se le dio intervención a la Dra., Palacios Fiscal Adjunta Federal de Zapala, quien dispuso la detención del mencionado.-

Este tipo de controles, sumado a los distintos tipos de intervenciones que se realizan desde el área, se trata de dar frente a este flagelo para proteger a la ciudadanía de las consecuencias nocivas de estas sustancias;