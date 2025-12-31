Lo imputan por estafa de USD125 mil en San Martín de los Andes y queda detenido en Río Negro por otros hechos

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un hombre por estafar a una mujer por un monto de USD125.000, mediante el denominado “cuento del tío” y en la ciudad de San Martín de los Andes.

La acusación la realizó hoy durante una audiencia en la que le atribuyó a L.E.J, el delito de estafa en calidad de autor. Mientras avanza la investigación, el acusado permanecerá detenido en prisión preventiva en la provincia de Río Negro, donde fue acusado por otros dos hechos la semana pasada.



De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y la brigada de investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, la estafa en San Martín de los Andes fue cometida el pasado 1 de diciembre.

La víctima fue una mujer adulta mayor, quien recibió alrededor de las 11 de la mañana el llamado de otra mujer que afirmó ser la gerenta de Jubilaciones y Pensiones de la Anses. Le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo ya estaba al tanto, y que un hombre del banco iba a pasar a buscarlos para que pueda cambiarlos.

Alrededor de las 12 del mediodía, el acusado pasó por la casa de la mujer ubicada en el centro de la ciudad, y se llevó una caja metálica que en el interior tenía una bolsa con USD 125.000. Antes de escapar, le pidió a la mujer que apague su teléfono celular para que se actualice y se acredite la operación bancaria.

El imputado fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca el pasado 16 de diciembre, cuando intentó escapar de un control policial, y desde allí lo trasladaron hacia la provincia de Río Negro, donde lo acusaron por los delitos de estafa y robo agravado, en dos hechos. Y en el contexto de esa investigación le dictaron la prisión preventiva hasta abril próximo, medida que está cumpliendo en Cipolletti.

Durante la audiencia de hoy, el fiscal del caso requirió además que se le imponga la prohibición de tener contacto por cualquier medio, por sí o a través de terceros, con la víctima del hecho durante el desarrollo de la investigación.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de la medida cautelar y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.