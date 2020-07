Los concejales pidieron una auditoría contable a la Contraloría Municipal

>> Economía, Locales, Sociedad

Buscan aclarar en concepto de que se realizó el pago de «horas extras» durante el mes de enero y hasta el 30 de junio de 2020.

Desde hace algunas semanas el Concejo Deliberante y la Municipalidad están en un tira y afloje por las «horas extras» que se pagaron durante la pandemia.

Mientras desde el municipio aseguraron en una entrevista que es una herramienta que se utiliza desde hace tiempo para compensar a los trabajadores que continúan con su labor durante la emergencia desde el Concejo manifiestan que no se les entregó la documentación respaldatoría para el pago de ese «plus»

El día lunes los Secretarios Municipales se acercaron al Concejo Deliberante a brindar explicaciones respecto del estado actual de las finanzas del municipio, proyectaron gráficos de la evolución de los ingresos y egresos desde el inicio de la gestión, en los que se observa una merma significativa en los meses de abril y mayo en cuanto a ingresos, una recuperación en el mes de junio y una sostenida ejecución del gasto lo que genera un déficit acumulado superior a los $60.000.000 (sesenta millones de pesos), según manifestaron los concejales.

Pasados casi 50 días desde el primer pedido, y al no recibir la documentación solicitada, los concejales procedieron durante la Sesión del día jueves a realizar un pedido formal de auditoria a la Contraloría Municipal.

El informe deberá contar con el siguiente detalle:

Secretarías del Ejecutivo Municipal que han hecho uso de esa modalidad, con la correspondiente identificación de los agentes municipales que han percibido sumas por el mencionado concepto y/o aquellas que están autorizadas y pendientes de pago.

Certificación de la documentación que avale el cumplimiento de la jornada laboral de aquellos agentes que han percibido emolumentos en conceptos de horas extraordinarias.

Normas legales correspondientes, dictadas al efecto, que han respaldado o justificado la ejecución presupuestaria de esas erogaciones.

Detalle de las acreencias o deudas pendientes de pago de la Municipalidad de San Martin de los Andes, dada la información extraoficial existente y confirmada por funcionarios Municipales, por un monto aproximado de Sesenta y tres millones de pesos.

La presidente del bloque Juntos por el Cambio, Monin Aquin, habló con Lacar Digital y manifestó «instamos ya a través de una comunicación al ejecutivo municipal a que de la información que no ha sido entregada y que se le ha solicitado reiteradamente tanto por escrito como verbalmente, al intendente y a los secretarios».

Dentro de los requerimientos están solicitando «el dictamen jurídico respecto de la decisión de abonar las horas extras, el acta de la Siat referida al acuerdo que dicen que se hizo».

«La realidad es que yo no puedo decir si hay o no irregularidades porque no nos mostraron la documentación, a nosotros fueron y lo único que nos mostraron fue un Power Point con los mismos datos que nos había entregado la semana pasada el secretario de hacienda con alguna diferencia en los números y dibujitos de colores de gráficos y punto».

«Dentro de nuestras normas legales está evaluar con documentación, no puedo evaluar por dichos por más que sea con una grabación de por medio. Fui muy clara, rumores hay de todo tipo, pero frente al Concejo Deliberante lo que tienen que aparecer son los decretos, las actas, las firmas, en tiempo y forma, de cada cosa».

Comunicado de los concejales del día 14 de julio:

CONSIDERACIONES SOBRE LO EXPUESTO POR EL EJECUTIVO

A la comunidad En el día de ayer, el Concejo Deliberante en pleno recibió a los Secretarios Municipales quienes se acercaron a brindar explicaciones respecto del estado actual de las finanzas del municipio. En la misma proyectaron gráficos de la evolución de los ingresos y egresos desde el inicio de la gestión, en los que se observa una merma significativa en los meses de abril y mayo en cuanto a ingresos, una recuperación en el mes de junio y una sostenida ejecución del gasto lo que genera un déficit acumulado superior a los $60.000.000 (sesenta millones de pesos). Es importante señalar que habiendo solicitado la información respectiva el 1 de junio pasado (hace 44 días), habiéndola reiterado ante el Secretario de Gobierno el pasado 29 de junio de manera presencial, habiendo insistido en su requerimiento el pasado martes 7 de julio al mismo Intendente, al día de hoy no ha ingresado a este Concejo Deliberante la información requerida, que nos permitirá develar a qué se debe este desequilibrio, que se expresa en el mes que mejor se ha comportado la recaudación pública desde el transcurso de la pandemia. No son respuestas para este cuerpo los dichos de los Secretarios municipales ni la proyección de ningún power point, sino los documentos públicos que rubrican los actos de Gobierno y que deben tener su ingreso formal al Concejo Deliberante. Los dichos de los funcionarios no aclararon nuestras dudas ni despejaron nuestros interrogantes y la preocupación persiste dentro de este cuerpo. Los cuestionamientos no son peleas entre políticos sino diferencias importantes sobre el destino de los fondos públicos y sobre la administración de su escasez en momentos graves como el actual. La postura de los tres bloques del Concejo Deliberante no son partidarias sino lo que le garantiza a nuestros vecinos la publicidad de actos de gobierno que afectan los recursos aportados por nuestra comunidad. Aprovechamos la ocasión para reiterar al Ejecutivo municipal la necesidad de contar perentoriamente con la siguiente información: Listado de los 166 contratos monotributistas con el detalle preciso de montos y plazos de contrato, así como funciones, horarios y dependencias en que prestan servicios;

Listado de los 51 cargos políticos (registrados a abril en la web municipal con su consecuente actualización) con sus funciones y áreas en que prestan servicios;

Listado de los 161 contratados (registrados a abril en la web municipal con su consecuente actualización) con sus funciones y áreas en que prestan servicios;

Dictámenes jurídicos respecto de la decisión de abonar las horas laborales ordinarias del personal como Horas Extras al 50%;

Acta N°6 de la CIAP referida al pago de las horas laborales ordinarias del personal como Horas Extras al 50%

Decreto Municipal que refrende dicha acta de la CIAP

Toda otra documentación respaldatoria de los actos de Gobierno en torno a la Ejecución presupuestaria referida a gastos de personal. Sin más, aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros vecinos, deseando que cuanto antes podamos encontrarnos en una situación mejor para todos y todas. http://concejodeliberante.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-content/uploads/2020/07/Comunicado.jpeg