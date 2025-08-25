Deportes

Los deportistas neuquinos siguen haciendo historia en Asunción

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Benjamín Turner, en levantamiento de peso olímpico, sumó la segunda presea de plata en Paraguay. Manuel Turone, en BMX Freestyle, había ganado la primera y Esteban Silva logró el bronce en arquería.

Los deportistas neuquinos continúan haciendo historia en los 2° Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 que este sábado concluirán en Asunción del Paraguay. Benjamín Turner se quedó con la medalla de plata en levantamiento olímpico y así sumó la tercera presea para los neuquinos que integran los diferentes seleccionados argentinos.

El joven de 18 años, que comenzó con esta disciplina a los siete años y forma parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, celebró el logro junto a su familia, que lo acompañó durante el desarrollo del certamen.

Turner fue segundo en la categoría de hasta 79 kilos, levantado un peso total de 290 kilogramos, repartidos en 130 kg de arranque y 160 kg de envión.

En la disputa por la presea dorada fue superado por el cubano Emanuel De la Rosa Tamayo que totalizó 310 kg, distribuidos en 140 kg de arranque y 160 kg de envión. El podio lo completó el peruano Hidver Silva Angulo, con 261 kg (112 y 149).

Este nuevo logro posiciona al joven de 18 años como una de las grandes promesas para los 13° Juegos Odesur (Juegos Suramericanos), que se disputarán en Santa Fe el año próximo.

Cabe recordar que el año pasado Turner fue campeón Panamericano Sub-17 en el certamen que se realizó en Guayaquil (Ecuador). La presea conseguida en Paraguay demuestra que su nivel continúa en constante ascenso.

Esta fue la tercera medalla de deportistas neuquinos en los Panamericanos Junior, luego de los podios de Manuel Turone, con la presea de plata en BMX, y Esteban Silva, con el bronce en tiro con arco. Hoy podrían sumarse al cuadro de medallistas el cutralquense Fausto Inostroza y la zapalina Giuliana Baigorria.

Fausto Inostroza -en dupla con el misionero Marcos González- buscará la medalla de bronce en beach voley. Luego de caer el jueves en semifinales ante Brasil 2-0 (23-21 y 22-20), este viernes, en el Estadio Mundialista Los Pynandi, el dúo argentino enfrentará a los venezolanos Juliangel Vargas y Eseynser Delgado buscando el último lugar del podio.

Por su parte, la atleta Baigorra disputará la final de lanzamiento del martillo en el estadio de atletismo del Parque Olímpico paraguayo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Policía: nuevo integrante para la búsqueda de personas desaparecidas vivas
Artículo siguiente
Salieron juntos a pescar y encontró a su amigo muerto a la orilla del río Curruhue

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Gisella Bonomi: «Este logro nos va a traer mucha más visibilidad»

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Gisella Bonomi, campeona de los Juegos Mundiales de beach...

El Gobierno provincial brinda apoyo económico a deportistas neuquinos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres,...

Felipe Quirno Costa: el joven talento Sanmartinense del motocross

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Con tan solo 18 años, Felipe Quirno Costa ya...

San Martín de los Andes dijo presente en el Campeonato Nacional de Hockey

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Entre el viernes 16 y el domingo 18 de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina