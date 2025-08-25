Los deportistas neuquinos siguen haciendo historia en Asunción

Benjamín Turner, en levantamiento de peso olímpico, sumó la segunda presea de plata en Paraguay. Manuel Turone, en BMX Freestyle, había ganado la primera y Esteban Silva logró el bronce en arquería.



Los deportistas neuquinos continúan haciendo historia en los 2° Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 que este sábado concluirán en Asunción del Paraguay. Benjamín Turner se quedó con la medalla de plata en levantamiento olímpico y así sumó la tercera presea para los neuquinos que integran los diferentes seleccionados argentinos.



El joven de 18 años, que comenzó con esta disciplina a los siete años y forma parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, celebró el logro junto a su familia, que lo acompañó durante el desarrollo del certamen.

Turner fue segundo en la categoría de hasta 79 kilos, levantado un peso total de 290 kilogramos, repartidos en 130 kg de arranque y 160 kg de envión.

En la disputa por la presea dorada fue superado por el cubano Emanuel De la Rosa Tamayo que totalizó 310 kg, distribuidos en 140 kg de arranque y 160 kg de envión. El podio lo completó el peruano Hidver Silva Angulo, con 261 kg (112 y 149).

Este nuevo logro posiciona al joven de 18 años como una de las grandes promesas para los 13° Juegos Odesur (Juegos Suramericanos), que se disputarán en Santa Fe el año próximo.

Cabe recordar que el año pasado Turner fue campeón Panamericano Sub-17 en el certamen que se realizó en Guayaquil (Ecuador). La presea conseguida en Paraguay demuestra que su nivel continúa en constante ascenso.

Esta fue la tercera medalla de deportistas neuquinos en los Panamericanos Junior, luego de los podios de Manuel Turone, con la presea de plata en BMX, y Esteban Silva, con el bronce en tiro con arco. Hoy podrían sumarse al cuadro de medallistas el cutralquense Fausto Inostroza y la zapalina Giuliana Baigorria.

Fausto Inostroza -en dupla con el misionero Marcos González- buscará la medalla de bronce en beach voley. Luego de caer el jueves en semifinales ante Brasil 2-0 (23-21 y 22-20), este viernes, en el Estadio Mundialista Los Pynandi, el dúo argentino enfrentará a los venezolanos Juliangel Vargas y Eseynser Delgado buscando el último lugar del podio.

Por su parte, la atleta Baigorra disputará la final de lanzamiento del martillo en el estadio de atletismo del Parque Olímpico paraguayo.