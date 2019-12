La niñez en el Pichi Trabún: “Queremos una ciudad donde haya juegos, plazas, ropa, mascotas, un hogar, amor y todos los colores”

>> Educación

El sábado por la tarde se vivió otra hermosa edición del Pichi Trabún en la Plaza San Martín. La comisión que organiza este espacio invitó al Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia (Co.Co.NAF.) a que realizara una actividad para los niños y las niñas durante esa jornada. Fue así que decidieron armar un espacio de encuentro y dibujos, bajo la consigna ¿Qué es lo que no debe faltar en la ciudad de los niños y las niñas?







No fue una pregunta al azar. Si no más bien tuvo que ver con una resolución que también se difundió en la plaza. Es que en este año que se va, el Concejo Deliberante promulgó la Ordenanza 12.591, donde se declara a San Martín de los Andes como ciudad de las niñas y de los niños, entendiendo su reconocimiento como ciudadanos sujetos de derecho pleno, fomentando la autonomía, creando condiciones de seguridad y garantizando espacios recreativos y de encuentro, como lo fue esta nueva edición del Pichi Trabún.

Y para que sea una ciudad de las infancias, hay que preguntarles y escuchar. Y esto fue parte de lo que dijeron los niños y las niñas en la plaza respecto a lo que no debe faltar en la ciudad donde ellos quieren vivir: “Flores, el Pichi Trabún, museos de dinosaurios, nunca tiene que faltar un hogar, chocolates, heladerías, el lago, agua sin contaminación, plazas con juegos, plazas con flores, lluvia para que las plantas crezcan. No deben faltar juegos y juegos para personas con discapacidad. La libertad, las mascotas, los árboles con frutas, las fiestas. No tienen que faltar los colores, todos los colores. Amor, paseos en lancha, lugares lindos para jugar con amigos. Tiene que haber ropa y no se tienen que abandonar a los animales”.