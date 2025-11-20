Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol están avanzados en un 90 por ciento

Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes (Lifusma), ubicadas en el predio de la cancha Elías Sapag, entraron en su etapa final de construcción. La obra –que está avanzada en más de un 90 por ciento- incluye vestuarios, sanitarios, oficinas para la Liga y sala de reuniones.

El predio fue recorrido por el intendente municipal, Carlos Saloniti, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Héctor Durán; el coordinador de la obra, Sergio Vivanco; el subsecretario de Deportes, Martín Betancur, y por el dirigente barrial de fútbol Juan Oyarse.

A la obra apenas le falta la instalación de revestimientos, sanitarios y terminaciones de pintura, que ya cubre el 70 por ciento de las paredes. Ya fueron colocados los cerámicos de los pisos y el sistema de agua.

El edificio tiene dos vestuarios con duchas y lavamanos, bancos, percheros, baños para hombres y mujeres, sanitarios para personas con discapacidad y oficina de administración con sala de reuniones. El salón de la Lifusma también estará a disposición de los clubes que necesiten un ámbito de reunión y no tengan sede.

Durante la visita, Vivanco recordó que la Liga de Fútbol se inició hace unos 40 años. “Comenzó con torneos barriales que luego pasaron a ser organizados por la Municipalidad”. Agregó que la Liga logró personería jurídica en 1993.

El proyecto se inició en 2009 y, cuando Carlos Saloniti era secretario de Gobierno y Sergio Vivanco subsecretario de Deportes. La primera etapa incluyó las bases y las columnas. La obra se retomó algunos años después hasta que fue frenada por la pandemia del Covid-19. En 2022, con un aporte económico de la Legislatura provincial, se hicieron el encadenado y el techo. Finalmente, se gestionó otro proyecto que, con impulso de la ministra Julieta Corroza, permitirá terminar la obra. Para Vivanco, los vestuarios y la sede de la Liga son “un acto de justicia social”.

El subsecretario de Deportes, Martín Betancur, valoró que “la obra se necesitaba hace muchos años” y sostuvo que “la cancha y los vestuarios son un sueño para el fútbol de San Martín de los Andes, va a ser un antes y un después”.

El intendente Saloniti afirmó que “hay mucha expectativa por la terminación de esta obra porque se la merecían todos los clubes” y “para que las chicas y los chicos nos se cambien más a la intemperie”. Destacó el trabajo de Vivanco y adelantó que “vamos a terminar la obra y la vamos a inaugurar para mostrar que es el resultado de cumplir la palabra empeñada”. Reafirmó que “acá están todos los clubes” y que “había que poner en valor este lugar porque con Martin Betancur tenemos muchos proyectos por delante para revitalizar toda esta zona”.

Destacó que este edificio refleja que “el Municipio puso muchos recursos y la Provincia acompañó también con muchos recursos porque estamos comprometidos con el futbol comunitario, con potenciar lo comunitario”.

La firma del acuerdo para reactivar los trabajos se realizó en marzo de este año, cuando el intendente Saloniti y los principales dirigentes deportivos de la Liga se comprometieron a revitalizar la actividad deportiva e institucional, incluyendo la obra de vestuarios y sede que podrán aprovechar todas las categorías del fútbol de nuestra ciudad.