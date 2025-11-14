Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol están avanzados en un 90 por ciento

Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes (Lifusma), ubicadas en el predio de la cancha Elías Sapag, entraron en su etapa final de construcción. La obra –que está avanzada en más de un 90 por ciento- incluye vestuarios, sanitarios, oficinas para la Liga y sala de reuniones.

El predio fue recorrido por el intendente municipal, Carlos Saloniti, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Héctor Durán; el coordinador de la obra, Sergio Vivanco; el subsecretario de Deportes, Martín Betancur, y por el dirigente barrial de fútbol Juan Oyarse.

A la obra apenas le falta la instalación de revestimientos, sanitarios y terminaciones de pintura, que ya cubre el 70 por ciento de las paredes. Ya fueron colocados los cerámicos de los pisos y el sistema de agua.

El edificio tiene dos vestuarios con duchas y lavamanos, bancos, percheros, baños para hombres y mujeres, sanitarios para personas con discapacidad y oficina de administración con sala de reuniones. El salón de la Lifusma también estará a disposición de los clubes que necesiten un ámbito de reunión y no tengan sede.

Durante la visita, Vivanco recordó que la Liga de Fútbol se inició hace unos 40 años. “Comenzó con torneos barriales que luego pasaron a ser organizados por la Municipalidad”. Agregó que la Liga logró personería jurídica en 1993.