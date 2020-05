Lucila Crexell: «Es importante que Cabandié se interiorice sobre Neuquén»

>> Economía

En una extensa charla con Realidad Económica, la senadora nacional Lucila Crexell analizó el impacto del precio sostén sobre la actividad petrolera, la esperada prórroga de la ley de emergencia frutícola y cuestionó los dichos del ministro de Medioambiente Juan Cabandié sobre la contaminación en la provincia. “Creo que es muy liviano hacer denuncias sobre las empresas sin tener un estudio profundo de cuál es el impacto ambiental”, aseguró.

¿Qué opinás de la decisión de barril criollo?

Me parece una decisión acertada y, sobre todo, para una industria que es vital para Neuquén y para la Argentina. La realidad es que no nos podemos permitir paralizar una industria que genera tanta riqueza.

¿Te llamaron la atención las declaraciones de Cabandié, que dijo: «Los residuos de la actividad petrolera son alarmantes»?

Me llama la atención y me preocupa porque creo que primero hay que tener la rigurosidad técnica para poder manifestarse abiertamente sobre un tema. Creo que primero hay que tener información fidedigna a partir de estudios, no conozco si el ministro tiene hecho un relevamiento de este tipo. En ese caso y si hubiera contaminación, debería ir a la justicia.

Presenté un pedido de informe a la secretaría de Medioambiente de la Provincia de Neuquén para que se detalle sobre los rellenos sanitarios. Este es un tema bastante controvertido y habría indicios de algunas cuestiones que deberían ser revisadas y una vez que contemos con esa información, ya veremos qué pasos debemos seguir.

Creo que es muy liviano hacer denuncias sobre las empresas sin tener un estudio profundo de cuál es el impacto ambiental. De todos modos, pienso que debemos tomar medidas y estar advertidos sobre situaciones que parecerían que no están siendo del todo ajustadas a las normas.

El impacto ambiental, en la agenda

¿En la ley sobre cambio climático aparece esta temática?

La ley la sancionamos el año pasado, es una ley de presupuestos mínimos que prevén la instrumentación de acciones coordinadas con la diferentes jurisdicciones en lo que hace a preservación del ambiente. Está vinculada a la ley general del ambiente, que es la ley marco.

Es muy urgente comenzar a trabajar de manera coordinada con las jurisdicciones y por eso es importante que Cabandié se interiorice sobre la provincia de Neuquén y trabajemos en común.

A su vez, los países deben trabajar en común porque el ambiente es una cuestión que trasciende las fronteras. En la ley se proponen un conjunto de acciones tendientes a la preservación y sustentabilidad en las distintas actividades.

Lo que se ve en esta cuarentena del mundo es que el impacto ambiental disminuyó notablemente. Y esto ocurre aunque los sectores esenciales, que son tan cuestionados, continúan activos…

Sí, pero más allá que seguramente surjan estudios de este fenómeno más adelante, creo que hay que trabajar más a nivel local. Una de las cuestiones importantes es el ejercicio del poder de policía que tienen las provincias para controlar que las actividades sean desarrolladas sin contaminar.

En Neuquén, por ejemplo, tenemos los basurales a cielo abierto, el vertido de efluentes a los ríos, la falta de tratamiento de residuos sólidos… y todo esto es materia de control de los gobiernos provinciales. A veces, no es necesario irnos tan lejos y pensar en el impacto global cuando tenemos varias cosas para resolver. Hay que trabajar en los diferentes niveles y llevar adelante prácticas ambientales en las actividades cotidianas de nuestras jurisdicciones.

El trabajo de la política

¿Cómo es tu trabajo ahora que estás en un bloque unipersonal?

No es muy distinto a cuando estaba en el bloque del MPN. Se trabaja de manera conjunta con todos los frentes políticos. Busco procesos de estructura más que de coyuntura y siempre hay un buen diálogo.

¿Cómo es tu vínculo con la Provincia?

Es bueno con interlocutores que quizá no son de primeras líneas, lo cual permite hacer un trabajo fluido y contar con la información necesario para llevar adelante la tarea de representación de la provincia.

¿Pudiste rescatar a relación con la vicepresidente?

Si, hay una relación institucional y de respeto. Independientemente de quién es la persona que está ejerciendo el cargo, yo soy muy respetuosa de las jerarquías y las decisiones de los electores con sus votos. Creo que tenemos que pensar un país de relaciones institucionales con una lógica basada en las normas, en la Constitución y respetando las autonomías de las provincias.

¿Cómo viviste la sesión virtual?

Fue muy interesante como alternativa para aquellos casos que no necesitan demasiado debate. Obviamente no es lo mismo que la dinámica presencial. Creo que nos estamos acercando a las nuevas tecnologías, al siglo XXI y que en esta situación es válido incursionar en estas actividades.

Es una herramienta que estoy proponiendo para trabajar en comisión porque muchas veces con la excusa que los senadores están en sus provincias, terminando sin sesionar en las comisiones y hay muchos proyectos que no llegan a ser tratados. Con este antecedente se puede usar este mecanismo para completar el quórum en el caso de las comisiones.

Se acotarán las excusas…

Exactamente o que las hagan más explícitas y digan “no quiero dar quórum” o “no quiero tratar este proyecto”.

La emergencia frutícola

Cuando vos y Miguel Ángel Pichetto hicieron mucho por la fruticultura al impulsar la ley de emergencia frutícola. Esa ley está por vencerse, ¿manejas información sobre su prórroga?

Ahora estamos esperando la prórroga administrativa ministerial. Estamos todos pidiendo la prórroga y el ministro de Agricultura se comprometió a que saldría.

Aparentemente está frenada en Producción…

Si pero es cuestión de seguir insistiendo con los diferentes sectores políticos, que es lo que estamos haciendo. Quizá habrá que revisar alguna cuestión pero creo que habrá acuerdo porque está en juego una gran cantidad de puestos de trabajo.

Gracias a esa ley la mayoría de los actores están en pie…

Si, ha sido una ley muy benévola y lamentablemente por la coyuntura no hemos podido trabajar en una cuestión de fondo. La idea sería empezar a trabajar en un plan que toma como base la política que tuvo en algún momento Río Negro y será revisada a las condiciones actuales.

Economía vs. salud

¿Cómo estás viendo el manejo del gobierno de la pandemia y la discusión de economía o salud?

Creo que hay que ser muy prudente en la crítica o en la observación que uno puede hacer desde un lugar en el que no tiene que estar todos los días tomando decisiones ejecutivas. Me parece que el presidente, Omar Gutiérrez y los gobernadores han resuelto muy bien una situación totalmente desconocida.

Por supuesto que va a tener consecuencias para las que deberemos estar preparados para llevar adelante medidas de excepción para volver a encarrilar en la normalidad la economía, pero creo que hicieron lo que mejor pudieron con la herramientas que tenían en una situación de absoluta incertidumbre. Creo que se merecen acompañamiento y respeto porque es muy fácil opinar o criticar desde la casa de uno.

