Figueroa confirmó nuevos cambios y la creación del ministerio de Juventud, Deporte y Cultura

El mandatario confirmó que, en la mitad de su gestión, avanzará en una reorganización del gabinete basada en el mérito y no en compromisos políticos. También informó la reunificación del área social bajo el área de Trabajo y Desarrollo Laboral y la asunción de nuevos ministros el próximo jueves.



El gobernador Rolando Figueroa anunció hoy una serie de modificaciones estructurales en su gabinete, en línea con lo que había anticipado al inicio de la gestión. El área de Desarrollo Social pasará a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se creará a su vez un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Explicó que los cambios responden a necesidades de esta nueva etapa y remarcó que las nuevas designaciones o incorporaciones de titulares de cada cartera se definen “por el trabajo y la capacidad de cada persona, sin distinción de procedencia política”, porque -según afirmó- su administración dejó atrás “la lógica de los compromisos partidarios”.

El mandatario señaló que se trata de un “compromiso generacional” asumido por quienes lo acompañan para impulsar el desarrollo de la provincia, priorizando el bienestar colectivo por encima de las diferencias partidarias.

En cuanto a la nueva estructura gubernamental, confirmó que el área de Desarrollo Humano se integrará como una secretaría dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. “A partir de ese reordenamiento, estamos en condiciones de unificar nuevamente las áreas y darles un funcionamiento más eficiente”, sostuvo.

Además, anunció que el nuevo ministerio que reunirá Juventud, Deporte y Cultura será “un área clave para la construcción de la red social y la sustentabilidad social de la provincia”. Destacó que esta integración era un proyecto largamente esperado en su experiencia en la administración pública y que ahora podrá concretarse “con toda la potencia necesaria”.

El gobernador comunicó también que las nuevas autoridades de estas carteras serán designadas en estos días y asumirán el jueves 4 de diciembre, junto con Tanya Bertoldi, que fue confirmada al frente del ministerio de Infraestructura, y Gustavo Coatz, quien estará al frente de la secretaría del Interior, dependiente del ministerio de Jefatura de Gabinete.