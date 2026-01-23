Luck Ra llega a San Martín de los Andes para un show gratuito frente al lago LácarLuck Ra llega a San Martín de los Andes para un show gratuito frente al lago Lácar

Cultura y espectáculosLocales

Luck Ra llega a San Martín de los Andes para un show gratuito frente al lago Lácar

Por: Marcela Barrientos

El Centro de Esquí Chapelco, con el acompañamiento del Municipio de san Martín de los Andes, a través de la Secretaría de Turismo, invita a disfrutar de un recital único de Luck Ra, este sábado 24 de enero, en la costa del lago Lácar, con acceso libre y gratuito. El evento contará, además, con la presentación de bandas locales y artistas invitados, quienes completarán una jornada musical inolvidable.

Se trata de una propuesta de gran magnitud que se realiza con el objetivo de brindar un show a todos los residentes de la localidad y seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado nacional, ofreciendo experiencias culturales de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia

La inversión del evento es realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, en el marco de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes colabora mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

El arribo de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país y quien visitará por primera vez la ciudad, anticipa una gran afluencia de visitantes que querrán vivir el show en este entorno privilegiado. Así, turistas y residentes podrán disfrutar no solo de la música, sino también de todo lo que ofrece el destino en pleno verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes incomparables.

Es muy importante conocer los detalles del operativo de seguridad y seguir las recomendaciones de quienes tendrán a cargo la responsabilidad de garantizar que la presencia de Luck Ra sea una fiesta de nuestra ciudad y de quienes nos visiten.

En febrero se abre la inscripción para quienes quieran sumarse a las becas Gregorio Álvarez
Tragedia sin control: El fuego avanza en el sur de Chile y el número de víctimas sigue en aumento

