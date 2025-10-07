Locales

Mañana miercóles se realizará el sorteo de 5 lotes sociales en el barrio Chacra IV

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat invita a los vecinos de Chacra IV a participar del sorteo de CINCO LOTES ubicados en Chacra IV de esta ciudad, en el marco de la Ordenanza N° 13.515/22 que autoriza al Instituto a iniciar las acciones a realizar lotes sociales.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre de 2025 a las 10:00hs, en el Salón Municipal, en presencia de Escribano Público.

Se realizará de acuerdo a los criterios y mecanismos establecidos en la Ordenanza N° 14.398/23, que regula el proceso de pre adjudicación de los lotes sociales generados en el lote identificado con Nomenclatura Catastral 15-20-58-5006-0000, Chacra IV.

El sorteo está dirigido a vecinos que residen en Chacra IV y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza N° 13.398/23.

El listado de los postulantes se publicó, en distintos medios de este Municipio, con sus respectivos números de órdenes, nombre – apellido y número de DNI.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
