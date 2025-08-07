Deportes

Manuel Loughlin subió al podio en la Aventura Franca Austral

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El atleta de San Martín de los Andes, Manuel Loughlin, obtuvo el 3° puesto en la categoría 35-39 años de la distancia 19K de la carrera Aventura Franca Austral, que se disputó el pasado fin de semana en el Área Protegida El Doradillo, en Chubut.

Con largada desde Playa Canteras, la Aventura Franca Austral es la única competencia permitida dentro del área protegida y representa una experiencia inolvidable para corredores de todo el país y el mundo.

Loughlin compitió en la distancia de 19 kilómetros, una de las cuatro opciones del evento junto a los recorridos de 26K, 11K y 7K. Esta fue la novena edición del evento, que se destaca por su cupo limitado para preservar el ambiente y la biodiversidad del lugar. Como en las últimas ediciones, los cupos se agotaron con antelación.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Neuquén tiene una nueva Ley de Turismo

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Sanmartinenses dijeron presente en los juegos regionales de adultos mayores

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Piedra del Águila fue sede de los Juegos Regionales...

El Tetratlón de Chapelco 2025 ya tiene fecha y abre inscripciones

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La 38° edición del Tetratlón de Chapelco se realizará...

Neuquén confirmó la participación en los Juegos de Alto Rendimiento 2025

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El certamen se realizará en Rosario, del 9 al...

Marco Lino representará a Argentina en el Mundial de Francia

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Con una extensa trayectoria en el judo, Marco Lino,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina