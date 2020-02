Martín Rodriguez, «Argentina tiene que volver a encender su economía, generar empleo y crecimiento»

>> Política

Llegamos al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, en el ingreso nos reciben las secretarias y nos muestran la nueva oficina del Frente de Todos. Medio en obras, entre polvo y cajas el Concejal Martín Rodriguez, quien renovó su banca en las últimas elecciones, está atendiendo a una vecina.

Esperamos un ratito a que termine y enseguida se escucha su voz acercándose, mientras se despide de la señora, me indica “pasa” señalando otra oficina, que también está repleta de cajas y polvo por las obras que se están llevando a cabo en el edificio.

Mate de por medio, arrancamos con esta entrevista

Martín, ¿Cómo ves al actual gobierno municipal?

Estoy convencido y lo viene marcando, Carlos Saloniti, es un nuevo gobierno para la localidad, es otra generación del MPN y evidentemente arrancó con muchísimas ganas y muchísima fuerza y con algunas cosas claras.

¿En qué lugar se van a colocar ustedes dentro de esta ecuación?

Tenemos un oposición constructiva, como siempre, y muy respetuosa, pero con la firmeza y la franqueza que nos caracteriza de expresar nuestras diferencias y nuestras opiniones pero siempre en un sentido constructivo a favor de la sociedad y los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Hay una nueva situación, claramente, a nivel nacional con un cambio de página muy fuerte de la Argentina que recibimos, que tiene que volver a encender su economía, generar empleo y crecimiento y nuestra ciudad no es ajena a esa necesidad.

En este sentido, ¿Cuál va a ser el rol del bloque de Frente de Todos dentro del Concejo Deliberante?

Nuestro rol cambia al ser, quizás, los representantes o parte del proyecto político a nivel nacional, lo cual nos marca una agenda de gestión que antes no teníamos y que tiene que ver con hacer todos los esfuerzos a favor de la ciudad para traer planes y programas e inversiones y obras del gobierno nacional.

Vamos a trabajar para que el gobierno nacional llegue a San Martín de los Andes en todo lo que tiene que llegar.

Con respecto a lo que tiene que llegar y lo que San Martín de los Andes necesita ¿Qué va a pasar con el transporte público?

Uno de los primeros temas que aparece es el transporte público de pasajeros, nosotros tenemos una situación del gobierno anterior que cortó todos los subsidios nacionales. Eso volcó la ecuación económica de la empresa, un boleto difícil de pagar para nuestros vecinos y también insostenible para el empresario.

Necesitamos recuperar el concepto de servicio público. La diferencia entre lo que es un negocio y un servicio público no tiene que ver con que el empresario gane. El empresario, lógicamente, tiene en la ecuación el ganar dinero; no lo hace de simpatía. La diferencia es el rol del Estado, cuando es un derecho, cuando es un servicio público quien pone la diferencia, quien se hace presente para garantizar la accesibilidad para poder ir a trabajar, para poder ir a la escuela, para poder moverse en una ciudad es el Estado quien debe garantizarlo.

¿Aumenta el boleto o se mantiene?

Ahora están congeladas las tarifas hasta Marzo, estamos viajando a Bueno Aires, en las próximas semanas para reunirnos con el ministro de Transporte de la Nación para ver cuál es la política, que pasa después de marzo y poder plantear lo que necesita nuestra ciudad.

Recomponer la ecuación económica sin que la variable de ajuste sea bajar a nuestros vecinos del colectivo. Nosotros necesitamos que todo el mundo se pueda subir, que todo el mundo pueda ir a trabajar, que todo el mundo pueda ir a la escuela, que haya movilidad urbana y transporte público de pasajeros de calidad en nuestra ciudad, que la gente lo pueda pagar y que el empresario pueda seguir estando.

¿Y con la frecuencia que va a pasar?

Necesitamos más servicios, hoy estamos con un servicio de emergencia, hay barrios en nuestra ciudad donde después de las 10 de la noche no podes subir a tu casa; pibes que llegan tarde a la escuela.

Pero este tema, de tanta importancia para la gente, ¿Lo hablan con los demás bloques?

Absolutamente, ya el ejecutivo municipal convocó a una mesa local para pensar el tema. Está hablando el ejecutivo local con el gobierno provincial y nosotros vamos a aportar la relación con el gobierno nacional; ya estamos en diálogo con el ministro de Transporte.

Santiago Fernandez, es de nuestro bloque, quien se va a encargar del tema y ahí estamos, con la vocación y la voluntad, que en estos términos: accesibilidad, servicio de calidad, con frecuencias y pagable y en una ecuación económica que le rinda al empresario, cuentan con nuestro apoyo.

En un año complejo, porque es el año donde se termina la concesión por lo cual, también, hay que pensar un nuevo pliego y un nuevo contrato de concesión.

Tenemos muchos temas sensible en esta ciudad y otro sin dudas es la basura ¿Qué va a pasar con la basura?

A principio del año pasado estaba hablando con una vecina en La Vega y antes de entrar a la casa, en la esquina de la plaza, había visto una montaña de basura que, te juro, tenía 5 metros; y no había paro.

¿Desde cuándo no juntan? Le pregunté, desde hace como 15 días me responde. O sea, en los barrios se esconde lo que no se quiere ver, muchas veces pasa esto. Basureros clandestinos, falta de presencia municipal y a mí lo que me preocupa es cierta resignación.

Yo lo que quiero de un gobierno es que al menos junte la basura y nosotros de los gobiernos lo que necesitamos es muchísimo más. Necesitamos y nos merecemos la calidad de vida que nuestra ciudad nos puede ofrecer.

San Martín de los Andes viene de un gran logro y yo lo quiero decir con todas las letras, que es: No tenemos más disposición final en nuestra ciudad, no enterramos más basura en nuestra ciudad.

Alicura está funcionando, se peleó mucho para que esto sea así.

Problemas, hoy tenemos una estación de transferencia ridícula. Cargamos a granel la basura, los camioncitos recolectores cargan la basura, la pasamos a un camión o viajan los camiones recolectores más modernos hasta balsa vieja, 90 km y ahí transferimos a camiones más grandes compactando un poquito, y recorren 60 km. No es muy lógico.

Se supone que la transferencia tiene que estar lo más cerca posible de donde se genera la basura para ahorrar costos de flete y viáticos. Es irracional transferir a 90 km para luego hacer 60 km hasta Alicura. Es ridículo lo que se está haciendo, lo decimos con todas las letras.

Y después está el desafío, yo estoy convencido, sobre todo en materia ambiental que los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad están para más. Los niños y las niñas de nuestra ciudad nos enseñan un montón, nos pasa todos los días.

Lo que hay que poner es a nuestra clase política a la altura de nuestra sociedad, a la altura de nuestros pibes, a la altura de nuestras vecinas y vecinos. Nosotros podemos generar una revolución en materia de basura en nuestra ciudad.

Sos muy conocido en la ciudad y esta es tu segunda gestión como concejal ¿Eso te hace más fácil el trabajo?

Para serte franco, lo que te da es más trabajo y más responsabilidad, yo igual siempre, agradezco el cariño.

Agradezco el cariño y agradezco la confianza. Sentir, que cuando un vecino tiene un problema tiene la confianza para venir a compartirlo y sabe que juntos… como uno nunca miente, porque uno entiende en política que no vale mentir.

Vos no podes ser tan cínico de mentirle a esa necesidad en la cara, a eso que llora a eso que sufre. Lo segundo que aprendes es que tenés que vivirlo el problema, el vecino y la vecina tiene que sentir que estás ahí, que tenés orejas y que le pones el corazón y que vas a hacer lo imposible.

El problema hay que resolverlo, mi enemigo es el problema y hay que dejar todo en la cancha, todo.

A nadie le va bien cuando a nuestro gobierno le va mal, al que le toque gobernar, pero esta es la actitud que la gente rescata. La política no puede ser pelea entre políticos, la política tiene que ser generosidad, entrega y mucha, mucha, mucha capacidad de dialogar y ponerse de acuerdo, encontrar los puntos en común.

De sumar, esta es la actitud que nosotros tenemos como bloque. Cuando Alberto Fernandez dice “es con todos”, es con todos, los que pensamos igual, los que pensamos distinto.

Para ir terminando ¿Qué le pedís a la gente y que le prometes en esta nueva gestión?

Pedir, pedir es la confianza, la decisión de no resignarnos. Pedir que lo hagamos, ni siquiera confíen en que uno lo haga, porque lo hacemos entre todos y todas. Pedir que no nos resignemos, la ciudad que nos merecemos, la provincia que necesitamos, la Nación que sentimos.

La camiseta que queremos, no resignarnos. Hay esperanza y la construimos entre todos. Y que nos hagan mejores a los que nos toca ser servidores públicos y hay una sola forma que es exigirnos y controlarnos; hágannos mejores y sean parte.

Prometer nada, quizás por la experiencia. Uno tiene que ser muy cuidadoso con las promesas, yo puedo comprometer lo de siempre, mucho, mucho, mucho trabajo.

La camiseta la saco empapada todos los días, el compromiso es el trabajo, la buena leche, la honestidad y la franqueza.