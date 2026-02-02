Cultura y espectáculosLocales

Más de 3.000 personas disfrutaron del festival de música electrónica Walüng

Por: Marcela Barrientos

Con una destacada grilla de DJs nacionales e internacionales y un público proveniente de distintos países, el evento se consolidó como una vidriera estratégica para la promoción del destino, con la participación activa de Neuquentur SE difundiendo la oferta turística neuquina.

Con más de 3.000 asistentes que le pusieron color y energía al atardecer, el fin de semana se realizó el festival boutique de música electrónica Walüng en el predio del Desafío Mountain Resort de San Martín de los Andes. Durante el evento, Neuquentur brindó información promocional de la amplia oferta turística neuquina.

En el escenario se presentaron DJs de categoría nacional e internacional como Patrice Bäumel, Soundexile, Marcelo Basami, Sasha, Darío Arcas y Rocío Portillo. 

Atraídos por este género musical, el predio se colmó de turistas y melómanos argentinos, australianos, alemanes, franceses, estadounidenses, brasileños y chilenos, entre otros. 

El público pudo disfrutar de puestos gastronómicos, sectores de hidratación, actividades artísticas y deportivas, caminatas ecológicas, trekking, cabalgatas y ciclismo de montaña. 

Además de la acción de promoción a través de un stand, Neuquentur convocó a periodistas especializados de los medios de Infobae, Rolling Stone y Clarín. Estos cubrieron la fiesta y fueron invitados a recorrer paseos y atractivos turísticos que serán plasmados en sus crónicas. 

El festival contó con la presencia del presidente de Neuquentur dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Gustavo Fernández Capiet.

