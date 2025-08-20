Más de 600 estudiantes reciben becas Gregorio Álvarez este año

El Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén informó que 604 personas resultaron beneficiadas con las Becas Estudiantiles Gregorio Álvarez de los cinco niveles educativos. El Estado provincial invertirá este año $354.690.000.

Discriminados por nivel, 34 beneficiarios corresponden al inicial; 294 al primario; 243 al secundario; 9 al terciario; y 16 al universitario. Además, una persona recibirá una beca terciaria en seis cuotas y 7 fueron becados para la finalización del ciclo secundario.

Las becas Gregorio Álvarez son un programa del gobierno provincial destinado a reinsertar, retener y asegurar la permanencia de neuquinos y neuquinas entre 4 y 35 años, que están en riesgo de abandonar sus estudios o se encuentran fuera del sistema educativo.

También busca fomentar el desarrollo de oficios a través de la educación técnica terciaria superior y talleres de especialización de rápida salida laboral.