RegionalesSalud

Masivo llamado a concurso para 74 médicos y nuevas designaciones

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

A través del decreto 159/26 se autorizó el llamado a concurso para cubrir las vacantes en toda la provincia

El gobierno provincial oficializó hoy una transformación estructural en la planta del ministerio de Salud, ya que a través del decreto 159/26 se autorizó el llamado a concurso para cubrir 74 vacantes de médicas y médicos en toda la provincia, medida que se complementa con una serie de designaciones de nuevos profesionales y la regularización de funciones para agentes de diversos hospitales. 

El mapa de vacantes 

El Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón encabeza la lista con 32 cargos (incluyendo Pediatría, Clínica Médica, Cardiología y Genética) seguido por el hospital Dr. Horacio Heller con 12 vacantes y el Hospital Dr. Alberto Herrera de Plottier con 8. Por su parte, el Hospital de Junín de los Andes cuenta con 7 cargos, el Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario con 5 y el Hospital San Martín de los Andes con 4. Finalmente, se concursarán 3 cargos en el Hospital de Cutral Co / Plaza Huincul, 2 en el Hospital de Villa La Angostura (destacando la especialidad en Psiquiatría) y 1 cargo en el Hospital de Senillosa.

Designaciones: nuevos profesionales al sistema

Mediante los decretos 160, 161 y 164, se formalizó el ingreso de profesionales que ganaron concursos previos o finalizaron sus residencias. Entre las incorporaciones se destaca la del Dr. Jorge Eduardo Delfín Falo, designado como especialista bajo la modalidad de post-formación de residencias. Asimismo, se sumaron al sistema Brisa Milagros Orrego, ganadora del concurso por Resolución 486/25; Claudio Facundo Parra, quien ingresa a la planta funcional; y Elena del Carmen Sandoval, quien fue designada en planta tras desempeñarse como trabajadora eventual. 

La nómina de nuevos ingresos se completa con Fernando Andrés Morell, ganador del concurso por Resolución 703/25, y Karen Gisell Vergara, quien asume funciones en centros asistenciales. También se integran al equipo de salud provincial Gisella Romina Inostroza, Franco Iván Matus (seleccionado mediante la Resolución 1032/25), Ángeles Nicole Rivas y Melanie Magali Martínez, quienes aportarán su experiencia en diversas funciones asistenciales dentro de la red sanitaria. 

Jerarquización y Cambios de Función

Finalmente, se reconoció la trayectoria y formación de agentes que asumen nuevas responsabilidades técnicas y de conducción en sus respectivas localidades. En San Martín de los Andes, Vanesa Romina Locatelli dejó su rol en el Área Contable para asumir la Jefatura del Centro de Salud Chacra 30 «Cordones de Chapelco». En el Hospital Zapala, las agentes Cecilia Valeria Rodríguez y Adriana Soledad Herrera fueron promovidas a la función de Enfermeras tras desempeñarse previamente como Preparadoras de Materiales.

De igual manera, otros centros asistenciales registraron cambios significativos: Ariana Florencia Judith Fernández, del Hospital Las Lajas, pasó de cumplir tareas como Mucama a desempeñarse como Agente Sanitario; en Añelo, Patricia Alejandra González dejó sus funciones de Mucama para asumir como Auxiliar de Estadística; y en Cutral Co, la agente Milca Sarai Quintana pasó del área de Ropería y Costurería a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Hoy habrá corte programado de tránsito en el paso internacional Mamuil Malal
Artículo siguiente
Protección Civil incorpora un desfibrilador automático

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Hoy habrá corte programado de tránsito en el paso internacional Mamuil Malal

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Será este martes 3, desde las 16. El paso...

Cuatro empresas interesadas en la obra que duplicará las calles pavimentadas en Junín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Se realizó la apertura de sobres con las propuestas...

En dos años de gestión, Neuquén redujo su deuda pública en casi 500 millones de dólares

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano destacó...

Enero cerró con indicadores turísticos muy positivos en la provincia del Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El turismo en la provincia del Neuquén registró un...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640