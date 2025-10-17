LocalesMunicipales

Microbasurales: una problemática de nunca acabar y terminarla depende únicamente de los vecinos

Por: Marcela Barrientos

Una vez más, el municipio insiste en solicitar la colaboración de los vecinos para evitar microbasurales y mantener despejadas las áreas donde deben colocarse volquetes y canastos.

Esta semana continuaron los trabajos de limpieza en varias áreas de Villa Vega San Martín (calles Chaco y Quinquela Martin, en las fotos) y en otros barrios. En cada jornada interviene personal de diferentes áreas municipales.

En algunos barrios, las áreas limpias duran entre 24 y 48 horas hasta que se vuelven a formar basurales. El Municipio pide a las vecinas y vecinos de todos los barrios que colaboren para mantener limpios los espacios comunes, por cuestiones de salud, contaminación visual y proliferación de roedores.

Sumado a esto, la presencia de vehículos y microbasurales impide el trabajo de recolección y de colocación y retiro de volquetes. Se observan vehículos mal estacionados que ponen en riesgo el trabajo de los operarios y el cuidado de los propios automóviles.

