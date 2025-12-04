MiniHouse llegó a nuestra ciudad con un gran sorteo !

La empresa propone sortear una casa de 21 metros cuadrados accesible y habitable con un sistema de sorteo fiscalizado por escribano público: Te contamos más en la nota.

SOMOS MINI HOUSE – TUS AMIGOS DEL PUEBLO

En San Martín de los Andes, como en gran parte de nuestro país, acceder a una vivienda

propia se ha convertido en un sueño cada vez más difícil. Los costos de construcción, la falta

de tierra disponible y la desigualdad habitacional afectan a cientos de familias que desean,

simplemente, tener su lugar en el mundo.

Frente a esa realidad, nace Mini House, un proyecto creado por y para la gente de nuestro

pueblo, con la intención de abrir una puerta donde hoy muchos ven un muro.

Con solo $40.000, cada persona puede participar de un sorteo único, transparente y

accesible, donde el premio es nada menos que una casa totalmente habitable de 21 m²,

construida en pilotes, lista para ser transportada y montada en cualquier rincón de la

Argentina.

Sí: tu casa, la llave de tu independencia, por el valor de la suerte.

Creemos en las oportunidades. Creemos en la comunidad. Creemos que cuando el pueblo se

organiza, los sueños se pueden tocar. Por eso Mini House no es solo un sorteo: es una

posibilidad real, un gesto hacia quienes desean un techo propio y no encuentran el camino.

Este proyecto es nuestro. Es para vos, para tu familia, para quienes trabajan, alquilan,

buscan y esperan. Porque merecemos un futuro más digno. Porque los sueños no deben ser

un lujo.

Hoy, por $40.000, podés elegir creer. Soñar. Participar. Confiar en la suerte.

Y quizás, muy pronto, abrir la puerta de tu nueva casa.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

● 1. La casa cuenta con una superficie total de 21 m², con medidas de 7 x 3 metros, y se

entrega lista para habitar, (sin instalaciones sanitarias).

● 2. La casa está construida sobre pilotes. No incluye terreno, lo que permite montarla

y trasladarla a cualquier ubicación dentro de la República Argentina.

● 3. No nos hacemos responsables por el flete. El ganador deberá solventar los gastos

de transporte y envío. Teniendo treinta dias corridos para retirar la misma de su

ubicación actual.

● 4. El sorteo se realizará mediante escribana pública, con urna presencial y

transmisión en vivo a través de nuestros medios oficiales (intagram mini.house /

Lacar Digital).

● 5. Si para la fecha estimada del 27 de diciembre no se alcanza el objetivo de ventas,

el sorteo se reprogramara para el día 28/03/2026 o Hasta que se venda la

totalidad de los 1.000 números participantes.

● 6. Las vendedoras oficiales son únicamente las mencionadas en nuestras redes

sociales de Instagram.

● 7. Los números vendidos y los datos de los compradores estarán disponibles en un

archivo digital público en el link de nuestro perfil donde figuran los datos y el

número adquirido por cada participante.

● 8. El Armado y la construcción de la misma es en Loteo los Molles Ch28.

● 9. La primera tanda de números tiene un valor de $40.000 hasta el 10/12/25 la

segunda, de $50.000; y la tercera y última, de $60.000.