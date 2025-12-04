Grave vuelco en la Ruta 237: una mujer quedó atrapada y su nieto de 9 años fue trasladado en código rojo

Un serio siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1593, en la zona de Rincón de Creíde.

Un Fiat Cronos blanco volcó sobre la banquina y dejó como saldo a una mujer de 65 años atrapada dentro del vehículo y a su nieto de 9 años, diagnosticado con autismo, expulsado del habitáculo.

La situación generó momentos de tensión entre quienes circulaban por el sector y motivó un amplio despliegue de emergencia. Intervinieron efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal de la Comisaría 51 de Villa Traful y equipos sanitarios de los hospitales de Villa La Angostura y Villa Traful.

Debido a la magnitud del operativo, el tránsito fue interrumpido por completo y se registraron demoras en ambos sentidos. Vialidad Nacional informó que la ruta permaneció cortada hasta pasadas las 20, cuando se habilitó nuevamente con tránsito asistido. Se recomendó circular con precaución por la presencia de animales sueltos y personal trabajando.

El niño, oriundo de Bariloche, presentaba heridas de extrema gravedad. A las 17.45 arribó una ambulancia del hospital de Villa Traful y el equipo médico decidió activar “código rojo”, lo que desencadenó un operativo sanitario de alta complejidad.

El comisario mayor Guillermo Alfaro informó que se coordinó la llegada de un helicóptero sanitario del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). La aeronave aterrizó a las 18.30 y los profesionales iniciaron maniobras para estabilizar al menor. Sin embargo, a las 18.49 se descartó el traslado aéreo por el delicado cuadro clínico.

Finalmente, se organizó un traslado terrestre con apoyo del personal sanitario de Dina Huapi. En paralelo, bomberos continuaron con las tareas para liberar del vehículo a la conductora.

El operativo se extendió durante varias horas y participaron brigadas de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes, además de distintos equipos policiales y sanitarios.

Las causas del vuelco aún son materia de investigación. Las autoridades esperan el parte médico actualizado para conocer la evolución del niño, mientras que la mujer permanecía bajo atención tras ser rescatada del interior del automóvil.

