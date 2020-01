Morena Poggi: La joya de San Martín de los Andes en los JJOO de la Juventud

Una caída inoportuna en la segunda ronda le jugó una mala pasada y finalmente quedó 17 entre las 24 mejores del mundo, lo que claramente no es poca cosa. Todo lo contrario. Es muchísimo lo conseguido por Momo, como la conocen todos, que el lunes volverá a intervenir intentando clasificar a la final de la especialidad Big Air.

Por ello, pese a que esperaba más, nada le quitaba la sonrisa de la cara a la talentosa atleta, a una verdadera joyita. “Me fue bastante bien, no como yo quería pero bastante bien dentro de todo. Estuve cerca de clasificar pero no se pudo. Pude hacer una ronda limpia y probar en la otra. En la segunda manga, no logré completar el segundo salto, salí medio mal de la rampa y caí de espaldas, pero estoy bien”, resumió sus sensaciones quien previo a la competencia se entrenó en la ciudad suiza de Laax.

Un marco imponente y condiciones ideales acompañaron su histórica salida a escena. “La pista estaba espectacular, había nevado ayer, con la nieve perfecta, la velocidad perfecta…”, destacó More.

Semanas atrás, Momo nos contó su historia y cómo se inició en la actividad. «Arranqué con los esquís en Chapelco. A los 7 años y luego de una charla con mi papá, a quien le gustaba el snowboard, me animé a subirme a una tabla, y a partir de ahí jamás me bajé. Esta va a ser mi cuarta temporada».

Además precisó cuestiones técnicas. «Dentro del snowboard freestyle, que es la competencia de la cual soy parte, una disciplina se llama Big Air (la que compite el lunes) y consiste en una sola rampa donde hacés tu mejor truco. La mejor pasada es la que vale. También está el slopestyle (la que compitió hoy), que son un conjunto de rampas y barandas donde te deslizás y hacés varias pasadas combinando tus mejores trucos».

Morena Poggi hace historia en la nieve. ¡Felicitaciones!

Cómo sigue

Como se dijo, Momo Poggi volverá a competir el lunes en Big Air, ya en la clasificación rumbo a la final. Esa misma jornada, intervendrá la también neuquina Morena Arroyo en Snowboard Cross