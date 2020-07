Movilización y concentración de sectores turísticos

>> Economía, Locales, Turismo

Desde las 10 de la mañana se manifestaron frente a la municipalidad diferentes sectores relacionados al turismo para pedir por una Ley de Emergencia Nacional y un plan de apertura turística.

Agustin Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), le entregó un petitorio a Carlos Saloniti, Intendente de la localidad, donde detallaron los dos ejes principales de su pedido.

«Es una situación que hemos bancado realmente hasta lo último – manifestó Roca y agregó – hemos tratado de poner el hombro, de mantener las estructuras, los trabajos. Acá hay representantes de Cámaras, hay gente trabajadora, hay empleados nuestros, hay cuenta propistas hay gente de todo tipo y justamente es porque estamos al límite».

En el petitorio entregado en mano al intendete manifestaron, «pedimos y exhortamos, a los representantes de nuestra comunidad y nuestra provincia, […] se pongan al frente y acompañen al sector turístico, comercial y de servicios, que sin dudas son los más perjudicados por la pandemia del Covi-19, a sancionar leyes de emergencia tanto en ámbito provincial así como el nacional acordes a las necesidades reales del sector».

Como segundo ítem y cerrando el petitorio solicitaron «un plan de apertura turística en zonas de Distanciamiento Social (DISPO) acompañado de la continuidad de la asistencia económica y sanitaria necesaria».

Durante en encuentro frente a la municipalidad, el presidente de la AHGSMA le pidió a Saloniti que haga de intermediario y haga llegar su pedido al gobernador y demás autoridades provinciales y nacionales.

«Queremos que como representante nuestro lleve adelante estos pedidos, porque en principio necesitamos una ayuda urgente y por otra parte un plan concreto. Mirar un poco para adelante y tener algún tipo de planificación, para tener un poco más de esperanza porque se ha perdido», expresó Agustín Roca.

El intendente Saloniti firmó el petitorio y dijo: «Primero quiero transmitirles que siento profundamente lo que se vive, realmente esto afecta a todo el mundo».

«Todo lo que se ha hecho no ha alcanzado, esa es la verdad», aseguró el mandatario y agregó «Acá no tiene que haber una guerra en quien tiene razón, quien no tiene razón, lo importante es que estemos juntos en un momento muy difícil».

«Desde ya que voy a acompañar todo lo que se necesite porque entiendo todo lo que está pasando, entiendo las dificultades», aseveró Saloniti.

Finalmente Agustín Roca expresó: «En esta primer instancia no queremos perder el foco de estas dos cosas, Ley de Emergencia Económica y un plan concreto de como vamos a enfrentar esta situación».

El petitorio firmado por las Cámaras y el intendente: