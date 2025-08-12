Muerte agente policial: Resultados de la autopsia cambian el rumbo de la investigación

El Ministerio Público Fiscal informó que el novio de la joven quedará en libertad y no se le formularán cargos, aunque sigue supeditado a la investigación.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este lunes que Deyanira Aylén Vázquez, la joven policía hallada muerta en su vivienda del barrio Melipal, falleció a causa de un disparo de arma de fuego en el tórax. Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia, realizado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y notificado a la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, durante la tarde.

La causa se inició bajo los protocolos previstos para investigar un femicidio, ya que el hallazgo de la víctima configuraba, en primera instancia, una muerte violenta de una mujer. Desde el inicio, se dispuso el resguardo de la escena, la recolección de testimonios y el análisis de registros fílmicos en busca de pruebas que permitieran esclarecer el hecho.

El estudio forense determinó que la causa de muerte fue una herida de arma de fuego en el tórax. Aunque se trata de un informe preliminar, este resultado marca una línea de investigación más clara y permite descartar otras hipótesis iniciales.

De todos modos, los peritos continúan trabajando en estudios complementarios que podrían precisar aspectos como la distancia del disparo, el recorrido del proyectil y si existieron signos de lucha o defensa.

Una investigación que comenzó como femicidio

El hallazgo del cuerpo de Vázquez generó un fuerte impacto en la comunidad y en la Policía de la Provincia, donde la joven se desempeñaba desde hace un año y ocho meses. En forma inicial, y conforme a los protocolos, se caratuló el hecho como femicidio para garantizar la aplicación de todas las medidas previstas en la investigación de muertes violentas de mujeres.

Las primeras diligencias incluyeron entrevistas a familiares, vecinos y compañeros de trabajo, así como el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. El objetivo fue reconstruir las últimas horas de la joven y establecer si existieron situaciones previas de violencia o amenazas.