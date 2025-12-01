DeportesTurismo

Mundial de Motocross: «Estamos felices de volver a la Patagonia»

Por: Adrian Sayas

En declaraciones al programa radial «Red a Fondo», de Radio La Red 91.7 Fm San Martín de los Andes, David Eli, titular de la empresa Mas Eventos anunció que se confirmó para el 7 y 8 de Marzo el MXPG en Bariloche.

Sera la apertura del calendario 2026 del Mundial de Motocross que anteriormente visitaba la tierra Neuquina de la mano del circuito montado en Villa la Angostura. En este caso dijo» es un honor volver al sur, muy cerquita de Villa esta vez en La Cascada de Bariloche, otro lugar tradicional de nuestra patagonia para vivir el Mundial de MOtocross» dijo.

El Campeonato Mundial de Motocross volverá a la Patagonia en 2026. Después de ocho ediciones consecutivas en Villa La Angostura y de su paso por Córdoba en 2025, la competencia regresará al sur argentino con una nueva sede: Bariloche. La ciudad rionegrina será anfitriona en marzo, en un circuito La Cascada que está siendo remodelado especialmente para recibir a los mejores pilotos del planeta.

Rodeada de lagos, bosques y montañas, Bariloche ofrecerá un marco natural único para la cita mundialista. Su infraestructura turística, la variedad de servicios y la conectividad con distintos puntos del país y la región la convierten en un destino ideal para los miles de fanáticos que seguirán el MXGP.

Con esta confirmación, la Patagonia vuelve a ocupar un lugar central en el calendario internacional del motocross: abrirá la temporada de 2026. La llegada del Mundial no solo reaviva el vínculo histórico de la región con la disciplina, sino que también impulsa el crecimiento del deporte en Argentina.

La organización del evento anunciará en las próximas semanas cómo será el sistema de venta de entradas y presentará más detalles de lo que se proyecta como un fin de semana inolvidable para los amantes del motocross.

