Murió la mujer que se accidentó camino a Quila Quina

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La víctima estaba internada en grave estado tras un vuelco ocurrido el 1 de enero. Presentaba múltiples lesiones internas y falleció este viernes en el hospital.

Según se informó, la víctima fue identificada como Guadalupe, oriunda de Buenos Aires, y permanecía internada en estado crítico desde el momento del accidente. Durante la madrugada de este viernes 2 de enero su cuadro de salud se agravó considerablemente, lo que derivó en su fallecimiento. 

La mujer había ingresado al hospital con lesiones de extrema gravedad, entre ellas líquido en uno de los pulmones, desprendimiento de intestino, laceración hepática y fracturas vertebrales.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.36 cuando el vehículo en el que se desplazaban volcó por causas que aún se investigan. Una de las ocupantes permaneció dentro del rodado con el cinturón de seguridad colocado, mientras que la víctima fatal fue eyectada como consecuencia del impacto.

