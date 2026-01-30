Música electrónica y naturaleza en WALUNG

WALUNG, el festival de música electrónica más exclusivo de la Patagonia, regresará con su 7ª edición los días 30 y 31 de enero de 2026 en El Desafío Mountain Resort, en San Martín de los Andes. El evento volverá a reunir música, naturaleza y experiencias en un entorno único de la cordillera patagónica.

El viernes 30 de enero, a partir de las 17 horas, se presentarán Sasha, Soundexile, Darío Arcas y Leandro Fresco. En tanto, el sábado 31 subirán al escenario Patrice Bäumel, Marcelo Vasami, Rocío Portillo y Yuco, conformando un line-up de primer nivel dentro de la escena electrónica nacional e internacional.

Propone una experiencia integral que comienza por la tarde y se extiende hasta la caída del sol, momento en el que el show de luces transforma la montaña y acompaña la propuesta sonora. Durante ambos días, el público podrá disfrutar de diversas experiencias integradas al predio, que incluyen propuestas gastronómicas, frutas frescas, puestos de hidratación, make up artists, carpa mística y un globo aerostático con vuelos cautivos.

Por las noches, el festival suma un espacio de observación astronómica que invita a contemplar la luna llena y los astros, incorporando el cielo patagónico como parte de la experiencia sensorial. Además, la recaudación obtenida por el estacionamiento abonado será destinada íntegramente, una vez más, a los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Como novedad, WALUNG 2026 amplía su propuesta con una agenda especial de actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana en distintos escenarios naturales de la ciudad. Entre ellas se destacan un torneo de golf 36 hoyos en Loi Suites, un torneo de polo en Desafío Mountain Resort, caminatas ecológicas para la limpieza del lago, además de trekking, cabalgatas y mountain bike.

Desde su creación, WALUNG se consolidó como un festival con identidad propia, pensado para un público que busca experiencias musicales en contacto directo con la naturaleza. Más de 35.000 personas ya formaron parte del universo, que continúa creciendo y posicionándose como un referente cultural de la Patagonia, con impacto musical, turístico y económico en la región.

El festival es creado y curado por un equipo con amplia trayectoria en la escena cultural y musical, integrado por Oliverio Sofía, Leandro Fresco, Nicolás Urquiza y Sergio Ochoa, quienes sostienen una propuesta de alto nivel artístico y organizativo, bajo estándares internacionales y con especial cuidado en cada detalle.