“Música entre Amigos” deslumbró en La Neco con artistas locales

Por: Victoria Veloso

El pasado domingo 21 de diciembre, desde las 20 horas, “Música entre Amigos” se presentó en La Neco (ubicada en Necochea 65, Junín de los Andes), reuniendo a destacados músicos y músicas de la zona en una velada íntima y diversa. Artistas como Amelia Saftich (clarinetista y autora), Omar Trovato (guitarrista), Nery Sola (cantante), Ezequiel Clameri (guitarrista), Marcela Falloni (pianista y compositora) y Gustavo Navarro (guitarrista y compositor) compartieron repertorios variados, en un ambiente de intercambio creativo y cercanía con el público.

La propuesta, con entrada al sobre, generó un clima de interacción artística y comunidad, destacándose por su enfoque en la música regional y la celebración del talento local en un espacio cultural increíble.

